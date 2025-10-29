Banco Nacional y Banco Popular explican por qué sus sistemas están teniendo serios problemas

Durante este miércoles, usuarios del Banco Nacional (BN) y el Banco Popular (BP) han estado reportando problemas en sus sistemas.

Ya las dos entidades bancarias confirmaron la situación y explicaron qué es lo que está pasando.

Banco Nacional y Banco Popular tienen serios problemas en sus sistemas. (Rafael Pacheco)

“Ante la afectación que presentan algunos servicios digitales, el Banco Nacional (BN) y el Banco Popular (BP) informan a sus clientes y a la ciudadanía que el proveedor internacional Microsoft reportó este miércoles una interrupción global en sus servicios asociados a la nube, lo que ha generado afectaciones en las plataformas bancarias de diversas entidades financieras en Costa Rica, así como en empresas de distintos sectores a nivel nacional e internacional.

“De acuerdo con la información oficial de Microsoft, el incidente se originó en uno de los servicios de distribución global de Microsoft Azure, lo que provocó la caída parcial de plataformas que dependen de esta infraestructura. La compañía indicó que trabaja activamente en la redirección del tráfico y la restauración de la operatividad de los sistemas afectados”, informaron.

Los dos bancos mantienen comunicación y coordinación permanente con el proveedor internacional y con sus equipos técnicos especializados, con el objetivo de restablecer la normalidad de los canales digitales a la mayor brevedad posible y garantizar la continuidad segura de los servicios financieros.

Las dos entidades están en comunicaión con Microsoft para resolver el problema lo antes posible. (Diana Méndez)

“Las instituciones agradecen profundamente la comprensión y paciencia de sus clientes y usuarios, y reiteran que se mantienen plenamente dedicadas a atender esta situación con responsabilidad y agilidad.

“Asimismo, reafirman su compromiso con la protección de la información, la seguridad de los recursos financieros y la confianza que millones de personas depositan en el sistema bancario nacional”, agregaron los bancos.