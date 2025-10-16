Bancos se preparan para aplicar restricción del Banco Central de Costa Rica en transferencias SINPE Móvil

El BCCR limitará las transferencias de SINPE Móvil por mensaje de texto a 100 mil colones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció que pondría un límite en el monto diario de las transferencias de SINPE Móvil por medio de mensaje de texto, y hay bancos que ya hicieron cambios al respecto, mientras que otros piensan hacerlos pronto.

Hasta ahorita, cada banco establecía el monto máximo de dinero que se podía transferir por SINPE Móvil, pero eso cambiará, como parte de una estrategia de seguridad que pretende evitar estafas.

La Junta Directiva del BCCR fue la que aprobó la reforma al Reglamento del Sistema de Pagos, que tiene como fin restringir las transferencias diarias a ¢100.000. Actualmente, hay bancos que permiten transferencias diarias hasta de ¢500.000.

Bancos nacionales ya aplican o se preparan para el nuevo límite

El Banco Nacional informó que ya hizo cambios para acoplarse a la medida indicada por el BCCR.

“El BN implementó y comunicó a sus clientes, desde el 19 de mayo de 2025, el límite diario de SMS salientes en 100.000 colones máximo, apegados a lo que el BCCR solicita. De nuevo se recordó a nuestros clientes el 3 de octubre de 2025 mediante un arte incluido en correo masivo”, informó el banco.

La medida del BCCR pretende evitar estafas. (Alonso Tenorio)

El Banco de Costa Rica (BCR), por su parte, dice que aún no ha hecho los cambios, porque la medida del BCCR no está en vigencia todavía.

“La reforma indicada aún no entra en vigor, hasta que sea comunicada por BCCR; sin embargo, el BCR realizó un proceso previo al conocimiento de este normativo en el cual se ajustaron todos los números afiliados a un colon para hacer transferencias por SMS, con la finalidad de que cada uno de nuestros clientes pudiera ajustar el monto máximo de acuerdo con sus necesidades.

“Con respecto a la regulación que se consulta, una vez que entre en vigor, se acatará tal cual, en virtud de que ya estamos listos para aplicar los nuevos parámetros en cuanto entren a regir”, detalló la entidad.

Entidades informarán los cambios cuando entren en vigencia

El Banco Popular permite transacciones por SINPE de ¢100.000 sin costo, pero de hasta ¢500.000 pagando una comisión.

“El Banco Popular mantiene un límite de transferencias gratuitas por SINPE Móvil de hasta ¢100.000 diarios, monto que puede enviarse sin costo a cuentas del propio Banco o de otras entidades financieras. Una vez superado ese monto, las transferencias hacia cuentas externas pueden realizarse hasta un límite máximo diario de ¢500.000, con un costo de $2,00 o su equivalente en colones.

Los bancos informarán a los clientes cuando empiece a regir la medida. (Rafael Pacheco)

“La entidad evalúa actualmente ajustes y mejoras en este servicio, por lo que podría realizar anuncios importantes al respecto en el corto plazo”, detalló el Banco Popular.

En cuanto al BAC, también las transferencias sin costo pueden alcanzar los ¢100.000 diarios. Si se pasa de esa cifra, se cobra entre $2 y $3 por cada transacción.

Las entidades financieras estarán informando a sus clientes los cambios requeridos cuando el BCCR ponga en práctica la nueva medida.