Dos Pinos responde por qué hay escasez del helado de leche Pinito y dice algo que llama la atención

Dos Pinos lanzó un helado de leche Pinito, pero la gente se está quejando porque no aparece por ningún supermercado ni abastecedor.

El anuncio del nuevo helado se dio hace unas semanas y miles de ticos están superantojados, pero por más que lo buscan, no lo encuentran.

La creatividad de los costarricenses no tiene límites, por eso han hecho un montón de publicaciones sobre el tema, diciendo, por ejemplo, que dan un riñón a cambio de un helado de leche Pinito, que intercambian una casa por una de las codiciadas paletas y hasta sacaron un meme de que ese helado es uno de los más buscados, usando una publicación del OIJ.

La gente no encuentra el helado de leche Pinito en ningún supermercado. (Redes Sociales)

Pero para saber qué es lo que está pasando con el helado, le consultamos a Dos Pinos y nos dijeron dos cosas que llaman mucho la atención.

La primera es que el helado le gustó tanto a la gente que se vendió toda la producción, por lo que ahorita están corriendo para hacer más.

“Este producto de temporada ha superado todas nuestras expectativas, y nos llena de orgullo ver cómo una marca tan querida como Pinito, cien por ciento nacional y reconocida por su constante innovación, sigue conquistando paladares y corazones.

“Pinito ha sido históricamente uno de los productos preferidos por las familias costarricenses, y este lanzamiento logró activar ese sentimiento de cercanía y pertenencia. Todo esto se une a un producto delicioso, cuyo sabor, de primera entrada, nos recuerda a las cajetas hechas de leche Pinito, ese sabor tan particular que a muchos nos ha acompañado desde la niñez”, informó la empresa.

Dos Pinos dice que el helado se agotó, pero que están haciendo más para cumplir con la demanda. (Dos Pinos)

Dos Pinos le pide a la gente tener paciencia, a la vez, reveló que están pensando en poner el helado de leche Pinito en la lista de productos permanentes.

“¡Les pedimos un poquito de paciencia! Estamos trabajando intensamente para aumentar la producción y asegurar que muy pronto puedan disfrutarla.

“Paleta Pinito Corazón es un producto de temporada, pero debido a la extraordinaria acogida que ha tenido, estamos evaluando la posibilidad de que se incorpore de forma permanente al portafolio de productos de la Cooperativa”, agregó la empresa.