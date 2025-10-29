Contraloría le da la espalda a Teletica y toma decisión en tema de frecuencias de radio y televisión

La Contraloría General de la República (CGR) resolvió los 29 recursos de objeción interpuestos contra los pliegos de condiciones de las concesiones de frecuencias de radio y televisión tramitados por SUTEL.

Aunque la entidad no ha dados los detalles de las razones que la llevaron a tomar las decisiones, sí se sabe que le dio la espalda a Teletica y las demás empresas que presentaron recursos.

“El plazo legal vence hoy (miércoles), sin embargo, en razón de la cantidad de recurrentes y la complejidad de los temas planteados, la ley faculta 3 días hábiles para la notificación de la resolución completa de modo que informamos el ‘por tanto’ y el lunes 3 de noviembre se podrá facilitar las resoluciones completas una vez notificadas a la SUTEL y las partes", informó la entidad.

¿Qué resolvió la CGR?

La entidad informó que las 29 objeciones presentadas fueron rechazadas y aún no dio detalles de por qué, solo se sabe que tres recursos fue por extemporáneos o incumplir formalidades.

“El lunes 3 de noviembre se notificará a todas las partes la resolución final, misma que deberán acatar las partes y la SUTEL, como entidad licitante”, detalló Contraloría.

“Cuando dicha notificación haya sido completada, enviaremos la resolución completa mediante comunicado. Los siguientes pasos en dicha licitación deben ser consultados en SUTEL dado que no queda trámite en la CGR”, agregó.

La Contraloría había detallado cuando se recibieron los recursos que tres fueron para el concurso de televisión, Licitación Mayor No.2025LY-000003-Sutel; ocho para el concurso de radio AM, Licitación Mayor No.2025LY-000001-Sutel, y 18 para el concurso de radio FM, Licitación Mayor No.2025LY-000002-SUTEL.

Las empresas que presentaron objeciones para FM fueron:

- Herrera Troyo

- Radio Rumbo

- Televisora de Costa Rica (Teletica)

- Cadena Musical

- Cámara Nacional de Radiodifusión

- Temporalidades de la Arquidiócesis de San José

- Cámara Nacional de Radio y Televisión

- Asociación Cristiana Internacional Unción

- Temporalidades Diócesis de San Isidro

- Radiodifusora del Pacífico LTDA

- Cuadrante S.A.

- Grupo Radiofónico TBC S.A.

- Radio Colosal

- Juan Vega 88,7 FM

- Stereo Bahía LTDA

- Fundación Ciudadelas de Libertad y BBC radio S.A.

- Sonido Latino FM

- Súper Radio FM

Las empresas que presentaron objeciones para AM fueron:

- Difusora Rasaca S.A.

- Producciones Castro S.A.

- Cámara Nacional de Radiodifusión

- Cámara Nacional de Radio y Televisión

- Radio Santa Clara

- Radio Victoria Limitada

- Radio Sonora 700 AM

- Fundación Ciudadelas de Libertad y BBC radio S.A.

Las empresas que presentaron objeciones para TV fueron:

- TV diecinueve UHF Sociedad Anónima.

- Televisora de Costa Rica (Teletica)

- Cámara Nacional de Radio y Televisión

La Contraloría dijo que hasta el próximo lunes dará los detalles de las razones porque las que rechazó los recursos presentadas por estas empresas.