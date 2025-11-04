Diputados piden a Fabricio Alvarado hacer algo por graves denuncias en su contra, pero él no quiere

25 diputados le pidieron este lunes algo determinante a Fabricio Alvarado, a raíz de las denuncias por delitos sexuales que tiene en su contra.

Los legisladores aprobaron este lunes una moción para solicitarle, vehementemente, a Alvarado, que renuncie a su inmunidad parlamentaria.

Fabricio Alvarado dice que no se prestará para un show político. (Mayela López)

La moción fue impulsada por el Partido Liberación Nacional (PLN) y se votó 26 días después de presentada en el plenario legislativo y tuvo el apoyo mayoritario de los congresistas.

Los diputados que votaron a favor fueron del PLN, algunos de la Unidad Social Cristiana (PUSC) los del Frente Amplio y algunos independientes.

En contra votaron 18 legisladores, algunos del PUSC, los oficialistas y los compañeros de Alvarado de Nueva República.

Los legisladores recordaron que existen dos denuncias contra Fabricio Alvarado por el presunto delito de abuso sexual, una presentada a finales de 2024 y la otra en febrero de este año.

La primera de las denuncias es por abuso sexual contra una mujer mayor de edad, mientras que la segunda la hizo una joven que actualmente tiene 32 años, por hechos que habrían ocurrido 19 años atrás, cuando ella tenía 13.

Las diputadas Rosaura Méndez, del PLN, y Rocío Alfaro, del FA, aseguraron que estos son hechos sumamente graves, que no pueden ser equiparados con otro tipo de denuncias penales, por lo que enfatizaron que más se justifica la solicitud de renuncia al fuero parlamentario de Alvarado.

Los legisladores de Nueva República y los oficialistas apoyaron a Alvarado. (Asamblea Legislativa)

La moción apunta precisamente la consigna de Nueva República y de Fabricio Alvarado, que dice “no podemos ser tibios en defensa de nuestros niños”.

El diputado y candidato presidencial se salió del plenario para no votar la moción.

El legislador David Segura, de Nueva República, se enojó mucho por la aprobación de la moción e hizo reclamos en el plenario contra el PLN, al que llamó “corrupción nacional” y dijo que no iba a decir todo lo que piensa del partido “más corrupto y sucio del país”.

Pilar Cisneros, diputada oficialista, reclamó que el plenario aplique “sororidad selectiva”, pues recordó que no hubo el mismo apoyo a la denunciante del magistrado Porfirio Sánchez de parte de partidos como el PLN y el PUSC.

También recordó que el propio expresidente Óscar Arias fue acusado de abuso sexual, pero alegó que el exmandatario afrontó esas denuncias “con una billetera bien gorda”. También enfatizó que Fabricio Alvarado aún no está acusado penalmente, sino apenas denunciado.

La Teja consultó a Alvarado sobre el tema pero dijo que no se iba a referir al tema más allá de lo que ha dicho (que es una campaña sucia en su contra) y que no se va a prestar para un show político y mediático.