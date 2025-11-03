Nacional

Exconserje del gobierno, de 73 años, trabaja con todo y bastón en las calles de San José

Don Jesús Barrios sale todos los días a vender su producto en las calles de San José

Por Yerlin Gómez Izaguirre

En nuestra búsqueda por conocer historias que inspiran de héroes anónimos, encontramos a don Jesús Barrios, un adulto mayor de 73 años, vecino de San José, que, lejos de quedarse quieto tras pensionarse, decidió seguir trabajando.

Lo encontramos en el centro de la capital, acompañado de su inseparable bastón, su fiel compañero tras un accidente en el pie izquierdo que le dificulta caminar.

“Tengo cinco años de vender gomitas de eucalipto; siempre me voy por la zona donde está el Ministerio de Hacienda, a un costado”, contó con orgullo.

Jesús Barrios Cruz, la pulsea en la avenida central con su inseparable bastón vendiendo gomitas de eucalipto.
Don Jesús Barrios necesita de su bastón para poder caminar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Jesús Barrios, un exconserje que recorre las calles de San José a vender sus gomitas.

Su figura es conocida por muchos transeúntes del centro de la capital, que ya lo reconocen por su sonrisa amable y por el aroma fresco de los dulces que ofrece.

Un trabajador de toda la vida

Don Jesús trabajó más de 13 años como conserje del Gobierno, durante las administraciones de Luis Alberto Monge y Óscar Arias.

Aunque ya está pensionado, no se conforma con quedarse en su hogar, pues prefiere ganarse algo extra y así se distrae, ya que vive solo.

“Yo salgo a las 10 a. m. de mi casa y regreso a las 7:30 p. m.”, nos contó.

Jesús Barrios Cruz, la pulsea en la avenida central con su inseparable bastón vendiendo gomitas de eucalipto.
A sus 73 años, este exconserje del Gobierno demuestra que la edad no limita las ganas de trabajar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Jesús Barrios Cruz, la pulsea en la avenida central con su inseparable bastón vendiendo gomitas de eucalipto.
Entre calles y personas, don Jesús reparte esfuerzo, dulces y un mensaje de superación diaria. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Un remedio que también es una salvada

El eucalipto que vende sirve, como él mismo dice, “para la garganta, los resfríos y para el mal aliento”, por lo que muchas personas, apenas lo ven, no dudan en pedirle sus golosinas.

Pero más allá del producto, su trabajo lleva consigo un mensaje de esfuerzo, orgullo y superación personal.

“Tengo muchos clientes”, aseguró con una sonrisa. Y no es para menos: más que gomitas, don Jesús reparte ejemplo y esperanza cada día en las calles de San José.

Jesús Barrios Cruz, la pulsea en la avenida central con su inseparable bastón vendiendo gomitas de eucalipto.
Don Jesús fue conserje por muchos años y aunque está pensionado, prefiere seguir trabajando. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Jesús Barrios Cruz, la pulsea en la avenida central con su inseparable bastón vendiendo gomitas de eucalipto.
Si necesita una gomita de eucalipto y anda en San José, no dude en buscarlo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
