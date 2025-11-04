Marchamo 2026: así aplica el descuento para autos eléctricos en Costa Rica

Los vehículos eléctricos están exonerados de un rubro del marchamo 2026, que se cobra desde este lunes 3 de noviembre.

Se trata del Impuesto a la Propiedad. Según la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove), los vehículos eléctricos tienen una exoneración del 20%.

Este beneficio es para los dueños de vehículos eléctricos que ingresaron a Costa Rica entre los años 2022 y 2025. Los vehículos eléctricos que fueron comprados antes del 2021 no cuentan con esta exoneración.

Los dueños de vehículos eléctricos están exentos de pagar un rubro del marchamo de 2026. (Lilly Arce)

La aplicación de este descuento se reflejará en el marchamo de 2026 en los próximos días, así que se recomienda a los dueños esperarse unos días para pagar el derecho de circulación.

Los dueños de los vehículos eléctricos deben estar al día con todas sus obligaciones tributarias para que se les aplique el descuento.

Esta exoneración no significa que los vehículos eléctricos no deban pagar el derecho de circulación, sino que tienen que hacerlo antes del 31 de diciembre, para que no les apliquen multas.

Si usted quiere calcular su marchamo con el porcentaje de exoneración, Asomove habilitó este enlace para hacerlo: https://asomove.org/forms/marchamo/.

¿Cuántos marchamos de 2026 ya se han pagado?

El Instituto Nacional de Seguros (INS) informó este martes 4 de noviembre que 10.462 personas ya pagaron su marchamo, con corte a las 10:00 a. m.

En total se han recaudado 1.771.112.902 colones. Para el marchamo de 2026, se deben cancelar 1.943.587 derechos de circulación.

Los conductores de vehículos eléctricos deberán esperar unos días para que la exoneración se les aplique en el marchamo. (Cortesía MOPT /Cortesía MOPT)

Para pagar el marchamo, ya sea en el INS o cualquier entidad bancaria, se necesita el documento de identidad vigente y el número de placa. No es obligatorio contar con la revisión técnica vehicular al día.

Cuando le entreguen el derecho de circulación, es decir, el adhesivo y el documento, su vehículo sí debe tener la revisión técnica vigente.

