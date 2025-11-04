American Airlines suma una nueva ruta temporal entre Costa Rica y Estados Unidos

Una nueva ruta de la aerolínea American Airlines se inauguró este lunes 3 de noviembre desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Se trata de la ruta San José-Chicago. Este servicio es temporal y operará hasta el 6 de abril de 2026.

Este vuelo se realizará, diariamente, en un Boeing 737 con capacidad para 172, con dos horarios. Desde el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, el vuelo hacia Costa Rica despega a las 5:13 p.m. y llega a las 10:13 p.m.

Por otra parte, desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el vuelo sale a las 6:00 a.m. y llega a Chicago a las 11:29 a.m.

La aerolínea American Airlines inauguró una nueva ruta que estará disponible hasta abril de 2026. (ICT/Cortesía)

“En American Airlines nos enorgullece y entusiasma lanzar el servicio diario entre San José y Chicago, mientras continuamos expandiendo nuestra operación en la capital del país”, dijo Rafael Sánchez, gerente regional de operaciones para Centroamérica y el Caribe Occidental.

“Con esta nueva ruta, los clientes podrán conectar con nuestro hub en Chicago, con más de 465 vuelos diarios a más de 160 destinos”, añadió.

Alta temporada para American Airlines

Durante esta temporada, la aerolínea American Airlines operará hasta 43 vuelos semanales desde el Guanacaste Aeropuerto, conocido como Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós.

También realizará 56 vuelos semanales desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Esta aerolínea conecta a Costa Rica con ciudades estadounidenses como Dallas, Miami, Charlotte, Nueva York, Filadelfia y ahora, Chicago.

Otras nuevas rutas temporales

AERIS anunció la llegada de tres aerolíneas internacionales que conectarán a Costa Rica con Canadá, Países Bajos e Inglaterra, con vuelos estacionales.

La aerolínea British Airways regresó al país el 28 de octubre. Cada semana habrá tres vuelos hacia Londres.

Por otra parte, KLM regresó para conectar a Costa Rica con Ámsterdam con cinco frecuencias a la semana.

Durante esta temporada, tres aerolíneas operarán vuelos que conectarán Costa Rica con Canadá y Europa. (Cortesía/Cortesía)

Air Transat inició operaciones el 31 de octubre con la ruta hacia Montreal. Durante noviembre habrá dos frecuencias y en diciembre, aumentará a cuatro.

El sábado 1.° de noviembre se reactivó la ruta Costa Rica-Toronto con la misma aerolínea. AERIS informó que durante este mes se realizará un vuelo semanal y en diciembre la cantidad subirá a tres.

