¿Cuándo y cómo pedir la beca socioeconómica de la UCR?

La Universidad de Costa Rica (UCR) anunció que la solicitud de la beca socioeconómica para sus estudiantes estará disponible a partir del 18 de diciembre.

¿Cómo se podrá solicitar la beca? El proceso es sencillo. Del jueves 18 al sábado 20 de diciembre, en un horario de 8:00 a.m. a 11:59 p.m., los estudiantes que resultan admitidos para el próximo año, pueden ingresar al sitio web de la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica (OBAS), por medio de este enlace: https://becas.ucr.ac.cr/.

Allí se deberá completar un formulario y luego, se deben adjuntar los documentos que respalden su situación económica.

En diciembre estará disponible la solicitud de la beca socioeconómica para estudiantes admitidos de la UCR. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Angie León Salas, directora de la OBAS, explicó que, por medio de la beca socioeconómica, se exonera el pago de la matrícula y además, los estudiantes pueden recibir algunos beneficios complementarios como alimentación, transporte y reubicación geográfica, residencias y más, según el nivel de beca asignado.

Esta beca está dirigida para personas que ingresan a la UCR por primera vez el próximo año, aquellas que no cuentan con una actualmente y desean solicitarla, aquellas que obtuvieron una titulación máxima y no han renovado la solicitud posteriormente a su juramentación y aquellas que no consolidaron matrícula en el I y II ciclo lectivo 2025.

Si usted requiere más información sobre este proceso, la OBAS hará dos sesiones informativas, una el 2 de diciembre a las 10 a.m., y otra el 3 de diciembre a las 3 p.m, a través de este enlace: https://udecr.zoom.us/j/89574385888.

¿Cuándo se darán a conocer resultados del examen de admisión?

Los resultados de la prueba de admisión de la UCR se darán a conocer el 26 de noviembre.

Los resultados del examen de admisión de la UCR se darán a conocer el 26 de noviembre de este año. (Cortesía)

El 8, 9 y 10 de diciembre se abrirá el curso a carrera. Los estudiantes competirán por tener un cupo en la carrera de su preferencia, de acuerdo con sus calificaciones.

Este año se inscribieron 48.916 personas para el proceso de admisión para el próximo año. De ellas, 34.000 son estudiantes de secundaria.

