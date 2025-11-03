Finanzas y tecnología

Aguinaldo y pensión se pagarán juntos a los jubilados del IVM este día de noviembre

Este día de noviembre pagan la pensión del IVM y el aguinaldo, los dos juntos. Anótelo para que haga planes de una vez

EscucharEscuchar
Por Rocío Sandí

Si usted es jubilado por el régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), o por el régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), le contamos que este mes de noviembre, en un solo día, recibirá el pago de la pensión y del aguinaldo.

Los jubilados siempre esperan con ilusión el día del mes en el que les llega el dinero, porque con ella hacen frente a los gastos fijos, como el pago de vivienda, la compra de comida, medicamentos, los recibos de agua, luz, teléfono y también aprovechan para darse un gusto, cuando se da la oportunidad.

Manos de una persona contando billetes de 20.000 colones en un banco en Costa Rica, con un empleado detrás de un vidrio de atención.
El 28 de noviembre pagarán la pensión y el aguinaldo a los jubilados del IVM y el régimen no contributivo. (Shutterstock)

Para este mes el pago se esperará con mayor ilusión todavía, porque viene acompañado del esperado aguinaldo. Según el calendario oficial de pagos de la pensión de la Caja, esos dineros se depositarán el viernes 28 de noviembre.

LEA MÁS: Bancos ofrecen carros, motos, viajes y plata si paga el Marchamo 2026 con ellos, vea aquí los detalles

Ahora bien, le contamos de una vez que el pago de la pensión correspondiente a diciembre será el martes 30 de diciembre.

Teniendo en cuenta esas fechas, ahora sí podrá hacer planes y organizarse para comprar los regalos navideños y coordinar para hacer los tamales.

LEA MÁS: Consejos para aprovechar bien el Black Friday (Viernes Negro), según la inteligencia artificial

Guía completa para calcular el aguinaldo en Costa Rica y cómo usar la calculadora de La Nación para obtener el monto exacto.
Cuide su plata de los estafadores que buscarán los aguinaldos. (Canva)

Cuide su plata de los estafadores

Ahora que llegará ese esperado dinero, tome en cuenta que en estas fechas aumentan las estafas y las trampas para quitarle su dinero, ya que los mañosos andan en busca de los aguinaldos.

Por eso no confíe en negocios demasiado buenos y tampoco les dé sus datos personales o sensibles a quienes le ofrecen productos baratos o que le pintan una oportunidad que suena extremadamente buena.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM)régimen no contributivoCaja Costarricense de Seguro SocialCCSSpensiónaguinaldo
Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.