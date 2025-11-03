Aguinaldo y pensión se pagarán juntos a los jubilados del IVM este día de noviembre

Si usted es jubilado por el régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), o por el régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), le contamos que este mes de noviembre, en un solo día, recibirá el pago de la pensión y del aguinaldo.

Los jubilados siempre esperan con ilusión el día del mes en el que les llega el dinero, porque con ella hacen frente a los gastos fijos, como el pago de vivienda, la compra de comida, medicamentos, los recibos de agua, luz, teléfono y también aprovechan para darse un gusto, cuando se da la oportunidad.

El 28 de noviembre pagarán la pensión y el aguinaldo a los jubilados del IVM y el régimen no contributivo. (Shutterstock)

Para este mes el pago se esperará con mayor ilusión todavía, porque viene acompañado del esperado aguinaldo. Según el calendario oficial de pagos de la pensión de la Caja, esos dineros se depositarán el viernes 28 de noviembre.

Ahora bien, le contamos de una vez que el pago de la pensión correspondiente a diciembre será el martes 30 de diciembre.

Teniendo en cuenta esas fechas, ahora sí podrá hacer planes y organizarse para comprar los regalos navideños y coordinar para hacer los tamales.

Cuide su plata de los estafadores que buscarán los aguinaldos. (Canva)

Cuide su plata de los estafadores

Ahora que llegará ese esperado dinero, tome en cuenta que en estas fechas aumentan las estafas y las trampas para quitarle su dinero, ya que los mañosos andan en busca de los aguinaldos.

Por eso no confíe en negocios demasiado buenos y tampoco les dé sus datos personales o sensibles a quienes le ofrecen productos baratos o que le pintan una oportunidad que suena extremadamente buena.