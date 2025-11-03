Bancos ofrecen carros, motos, viajes y plata si paga el Marchamo 2026 con ellos, vea aquí los detalles

Este lunes salió a cobro el Marchamo 2026 y los bancos y entidades financieras ofrecen un montón de “regalos” para que los dueños de vehículos decidan pagar con ellos el impuesto.

Si usted todavía no tiene claro dónde pagará su marchamo, aquí le contamos las distintas ofertas que hay en el mercado para que valore cuál le gusta más:

Vea lo que ofrecen los bancos y cooperativas a quienes paguen el Marchamo 2026 con ellos. (Cortesía)

- El Banco de Costa Rica (BCR) informó que los clientes que cancelen su derecho de circulación con la entidad, recibirán acciones electrónicas para participar por dos paquetes de premios que incluyen: Toyota Rav4 2026, un fin de semana para dos personas en Kunken Boutique Hotel, en la Península de Osa y $500 (unos ¢252.000) para disfrutar.

Participan quienes paguen en el App BCR Móvil, la Oficina virtual en www.bancobcr.com, los Puntos Tucán identificados y las 120 oficinas a nivel nacional. Quienes paguen a través de la aplicación o la página web, recibirán doble acción.

- Grupo Mutual informó que los usuarios que paguen el impuesto con la entidad participan en el sorteo de: ​dos autos eléctricos 2026, con mantenimiento gratis por un año. Si lo hacen por los Canales Digitales, o con el plan 0% interés, de sus tarjetas de crédito, tienen más chance de ganar.

- Coocique ​anunció que a partir del 03 de noviembre y hasta el último día hábil del mes, quienes realicen el pago del Marchamo 2026 por medio de la cooperativa, participarán automáticamente por uno de los 60 reintegros de hasta ¢250.000.

Algunas entidades financiera están rifando hasta carros. (Shutterstock)

- Davivienda informó que tiene una campaña llamada “Con Davivienda Pegue y despegue su Marchamo 2026”. Quienes realicen el pago del marchamo con la entidad participarán en el sorteo de 2 viajes para dos personas a uno de los siguientes destinos: La Ruta de la Nieve en la Patagonia o Disney París. Además, la entidad premiará la fidelidad de sus clientes con 30 premios adicionales de ¢500 (unos ¢252.000) en efectivo.

Los clientes actuales que realicen el trámite tendrán un incentivo adicional: triple acción para participar en los diferentes sorteos. Los pagos pueden realizarse desde la App Davivienda Costa Rica, Banca en Línea www.davivienda.cr o en cualquiera de sus sucursales a nivel nacional. También por SINPE Móvil.

- Unicomer también habilitó el pago del marchamo en la mayoría de las tiendas Gollo y La Curacao del país. Quienes paguen su marchamo en esos comercios participarán en el sorteo de un carro, dos motocicletas y tres premios de ¢500.000.

- Caja de Ande dio a conocer que los usuarios que paguen el marchamo con ellos participarán en una promoción llamada ¡Póngale la doble a su vehículo y llegue más lejos con su marchamo! La dinámica consiste en que usted paga el impuesto y si gana el sorteo le devuelven la plata devolvamos y se la dupliquemos. Eso sí, tome en cuenta que el monto máximo que cubre es de ¢1.000.000. Puede hacer el pago en línea llenando un formulario o visitando cualquiera de las sucursales.

También ofrecen la oportunidad de ir a pasear en avión. (Canva)

- Coopenae está ofreciendo beneficios para quienes cancelen el marchamo en cualquiera de las plataformas de Coopenae-Wink, sin importar si son asociados a la cooperativa o no. Entre los principales obsequios está: un vehículo del año como premio principal, un año de seguro gratis, y premios en efectivo para quienes realicen el pago a través de los canales Coopenae-Wink.

- El Banco Popular, por su parte, detalló que los clientes que cancelen el marchamo con esa entidad participarán en el sorteo de un vehículo Isuzu D-Max y también 15 premios de un ¢1.000.000. El pago se puede hacer por medio de la App Banca Móvil, por llamada en Banca Fácil, en cualquiera de las oficinas y con las tarjetas de crédito de la entidad.

- Mucap detalló que quienes cancelen el impuesto con ellos recibirán una acción electrónica; si lo cancela en los centros de negocios o bien, por medio de Mucap en Línea, obtienen dos acciones electrónicas que les permitirá participar en el sorteo de un viaje a España, junto a un acompañante, con tours a las principales ciudades entre ellas Madrid y Barcelona, además de $1000 (unos ¢504.000) en efectivo. El disfrute del viaje será del 14 al 21 de febrero. También habrá dos premios adicionales de ¢500.000 cada uno.

La Teja consultó al Banco Nacional y BAC Credomatic qué opciones ofrecen a sus usuarios para el pago del marchamo, estamos a la espera de las respuestas. Cuando nos respondan actualizaremos la nota.