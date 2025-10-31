Banco Nacional ofrece casas y terrenos desde ¢6 millones en su próxima subasta

¿Busca una casa o un terreno para construir una? El Banco Nacional tiene varias opciones para que usted pueda aprovechar las ofertas y hacer su sueño una realidad.
La entidad cuenta con algunas casas y terrenos con descuentos. Además, la entidad bancaria cuenta varias viviendas y lotes que están en subasta.
Este medio se tomó la libertad de elegir varias opciones de casas y terrenos que están a buen precio. Todas se encuentran en subasta con fecha límite el 7 de noviembre, a las 10 a.m.
A continuación se muestran algunas casas y terrenos que están a la venta:
Casa en Guatuso
- Folio real: 2-468364-000
- Ubicación: Katira, Guatuso, Alajuela. Del templo católico del Valle, 70 metros sur, costado oeste de la vía de acceso.
- Área de terreno: 500.00 m²
- Área de construcción: 106.00 m²
- Valor: ¢10.792.105,20
- Valor avalúo: ¢17.986.842,00
- Contacto: 8344-5700 o al correo electrónico asoto@bncr.fi.cr
Terreno en San Carlos
- Folio real: 2-500793-000
- Ubicación: Pital, San Carlos, Alajuela. De la escuela pública de La Legua, 515 metros norte, 91 metros oeste y 38 metros sur, por servidumbre de paso, costado este de la vía de acceso.
- Área de terreno: 2.140 m²
- Valor: ¢14.370.314,00
- Valor avalúo: ¢20.529.020,00
- Contacto: 8344-5700 o al correo electrónico asoto@bncr.fi.cr
Casa en Pococí
- Folio real: 7-145510-000
- Ubicación: Pococí, Limón. Cariari, El Progreso, urbanización Las Brisas, entrada número 2, del abastecedor Enmanuel 45 metros oeste y 73.50 metros sur.
- Área de terreno: 486 m²
- Área de construcción: 42 m²
- Valor: ¢11.068.213,80
- Valor avalúo: ¢15.811.734,00
- Contacto: 8563-3971 o al correo electrónico cbonillag@bncr.fi.cr
Finca en Upala
- Folio real: 2-333026-000
- Ubicación: San José, Upala, Alajuela. De la plaza de fútbol, 250 metros noreste y 25 metros este.
- Área de terreno: 8.578,01 m²
- Valor: ¢6.901.866,85
- Valor avalúo: ¢23.006.222,82
- Contacto: 8344-5700 o al correo electrónico asoto@bncr.fi.cr
Lote con construcción en Tilarán
- Folio real: 5-94167-000
- Ubicación: Tilarán, Tilarán, Guanacaste. Río Chiquito, de la escuela de Río Chiquito, 105 metros oeste, a mano izquierda.
- Área de terreno: 173.50 m²
- Área de construcción: 71 m²
- Valor: ¢8.165.347,05
- Valor avalúo: ¢11.664.781,50
- Contacto: 7077-0383 o al correo electrónico cquirosoc@bncr.fi.cr
Terreno con construcción en Pérez Zeledón
- Folio real: 1-466126-000
- Ubicación: Daniel Flores, Pérez Zeledón, San José. 400 metros norte y 350 metros este de COSEVI.
- Área de terreno: 642.17 m²
- Valor: ¢9.578.915,96
- Valor avalúo: ¢15.964.859,94
- Contacto: 6152-2169 o al correo electrónico kcastro@bncr.fi.cr
