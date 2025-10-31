Banco Nacional ofrece casas y terrenos desde ¢6 millones en su próxima subasta

¿Busca una casa o un terreno para construir una? El Banco Nacional tiene varias opciones para que usted pueda aprovechar las ofertas y hacer su sueño una realidad.

La entidad cuenta con algunas casas y terrenos con descuentos. Además, la entidad bancaria cuenta varias viviendas y lotes que están en subasta.

Este medio se tomó la libertad de elegir varias opciones de casas y terrenos que están a buen precio. Todas se encuentran en subasta con fecha límite el 7 de noviembre, a las 10 a.m.

A continuación se muestran algunas casas y terrenos que están a la venta:

Casa en Guatuso

El Banco Nacional tiene varias casas y terrenos en subasta, así como en descuento. (Banco Nacional/Banco Nacional)

Folio real: 2-468364-000

2-468364-000 Ubicación: Katira, Guatuso, Alajuela. Del templo católico del Valle, 70 metros sur, costado oeste de la vía de acceso.

Katira, Guatuso, Alajuela. Del templo católico del Valle, 70 metros sur, costado oeste de la vía de acceso. Área de terreno: 500.00 m²

500.00 m² Área de construcción: 106.00 m²

106.00 m² Valor: ¢10.792.105,20

¢10.792.105,20 Valor avalúo: ¢17.986.842,00

¢17.986.842,00 Contacto: 8344-5700 o al correo electrónico asoto@bncr.fi.cr

Terreno en San Carlos

Folio real: 2-500793-000

2-500793-000 Ubicación: Pital, San Carlos, Alajuela. De la escuela pública de La Legua, 515 metros norte, 91 metros oeste y 38 metros sur, por servidumbre de paso, costado este de la vía de acceso.

Pital, San Carlos, Alajuela. De la escuela pública de La Legua, 515 metros norte, 91 metros oeste y 38 metros sur, por servidumbre de paso, costado este de la vía de acceso. Área de terreno: 2.140 m²

2.140 m² Valor: ¢14.370.314,00

¢14.370.314,00 Valor avalúo: ¢20.529.020,00

¢20.529.020,00 Contacto: 8344-5700 o al correo electrónico asoto@bncr.fi.cr

Casa en Pococí

Folio real: 7-145510-000

7-145510-000 Ubicación: Pococí, Limón. Cariari, El Progreso, urbanización Las Brisas, entrada número 2, del abastecedor Enmanuel 45 metros oeste y 73.50 metros sur.

Pococí, Limón. Cariari, El Progreso, urbanización Las Brisas, entrada número 2, del abastecedor Enmanuel 45 metros oeste y 73.50 metros sur. Área de terreno: 486 m²

486 m² Área de construcción: 42 m²

42 m² Valor: ¢11.068.213,80

¢11.068.213,80 Valor avalúo: ¢15.811.734,00

¢15.811.734,00 Contacto: 8563-3971 o al correo electrónico cbonillag@bncr.fi.cr

Finca en Upala

Folio real: 2-333026-000

2-333026-000 Ubicación: San José, Upala, Alajuela. De la plaza de fútbol, 250 metros noreste y 25 metros este.

San José, Upala, Alajuela. De la plaza de fútbol, 250 metros noreste y 25 metros este. Área de terreno: 8.578,01 m²

8.578,01 m² Valor: ¢6.901.866,85

¢6.901.866,85 Valor avalúo: ¢23.006.222,82

¢23.006.222,82 Contacto: 8344-5700 o al correo electrónico asoto@bncr.fi.cr

Lote con construcción en Tilarán

Folio real: 5-94167-000

5-94167-000 Ubicación: Tilarán, Tilarán, Guanacaste. Río Chiquito, de la escuela de Río Chiquito, 105 metros oeste, a mano izquierda.

Tilarán, Tilarán, Guanacaste. Río Chiquito, de la escuela de Río Chiquito, 105 metros oeste, a mano izquierda. Área de terreno: 173.50 m²

173.50 m² Área de construcción: 71 m²

71 m² Valor: ¢8.165.347,05

¢8.165.347,05 Valor avalúo: ¢11.664.781,50

¢11.664.781,50 Contacto: 7077-0383 o al correo electrónico cquirosoc@bncr.fi.cr

Terreno con construcción en Pérez Zeledón

Folio real: 1-466126-000

1-466126-000 Ubicación: Daniel Flores, Pérez Zeledón, San José. 400 metros norte y 350 metros este de COSEVI.

Daniel Flores, Pérez Zeledón, San José. 400 metros norte y 350 metros este de COSEVI. Área de terreno: 642.17 m²

642.17 m² Valor: ¢9.578.915,96

¢9.578.915,96 Valor avalúo: ¢15.964.859,94

¢15.964.859,94 Contacto: 6152-2169 o al correo electrónico kcastro@bncr.fi.cr

