Nacional

Banco Nacional ofrece casas y terrenos desde ¢6 millones en su próxima subasta

El Banco Nacional tiene varias casas, terrenos y fincas en subasta. Las ofertas estarán disponibles hasta el 7 de noviembre a las 10 a.m.

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

¿Busca una casa o un terreno para construir una? El Banco Nacional tiene varias opciones para que usted pueda aprovechar las ofertas y hacer su sueño una realidad.

La entidad cuenta con algunas casas y terrenos con descuentos. Además, la entidad bancaria cuenta varias viviendas y lotes que están en subasta.

LEA MÁS: Pilar Cisneros presentó proyecto de ley que pretende cambiar la política nacional

Este medio se tomó la libertad de elegir varias opciones de casas y terrenos que están a buen precio. Todas se encuentran en subasta con fecha límite el 7 de noviembre, a las 10 a.m.

A continuación se muestran algunas casas y terrenos que están a la venta:

Casa en Guatuso

El Banco Nacional tiene varias casas y terrenos en subasta, así como en descuento.
El Banco Nacional tiene varias casas y terrenos en subasta, así como en descuento. (Banco Nacional/Banco Nacional)
  • Folio real: 2-468364-000
  • Ubicación: Katira, Guatuso, Alajuela. Del templo católico del Valle, 70 metros sur, costado oeste de la vía de acceso.
  • Área de terreno: 500.00 m²
  • Área de construcción: 106.00 m²
  • Valor: ¢10.792.105,20
  • Valor avalúo: ¢17.986.842,00
  • Contacto: 8344-5700 o al correo electrónico asoto@bncr.fi.cr

Terreno en San Carlos

El Banco Nacional tiene varias casas y terrenos en subasta, así como en descuento.
El Banco Nacional tiene varias casas y terrenos en subasta, así como en descuento. (Banco Nacional/Banco Nacional)
  • Folio real: 2-500793-000
  • Ubicación: Pital, San Carlos, Alajuela. De la escuela pública de La Legua, 515 metros norte, 91 metros oeste y 38 metros sur, por servidumbre de paso, costado este de la vía de acceso.
  • Área de terreno: 2.140 m²
  • Valor: ¢14.370.314,00
  • Valor avalúo: ¢20.529.020,00
  • Contacto: 8344-5700 o al correo electrónico asoto@bncr.fi.cr

Casa en Pococí

El Banco Nacional tiene varias casas y terrenos en subasta, así como en descuento.
El Banco Nacional tiene varias casas y terrenos en subasta, así como en descuento. (Banco Nacional/Banco Nacional)
  • Folio real: 7-145510-000
  • Ubicación: Pococí, Limón. Cariari, El Progreso, urbanización Las Brisas, entrada número 2, del abastecedor Enmanuel 45 metros oeste y 73.50 metros sur.
  • Área de terreno: 486 m²
  • Área de construcción: 42 m²
  • Valor: ¢11.068.213,80
  • Valor avalúo: ¢15.811.734,00
  • Contacto: 8563-3971 o al correo electrónico cbonillag@bncr.fi.cr

LEA MÁS: ¿Cuándo será el sorteo extraordinario de la persona joven de la JPS?

Finca en Upala

El Banco Nacional tiene varias casas y terrenos en subasta, así como en descuento.
El Banco Nacional tiene varias casas y terrenos en subasta, así como en descuento. (Banco Nacional/Banco Nacional)
  • Folio real: 2-333026-000
  • Ubicación: San José, Upala, Alajuela. De la plaza de fútbol, 250 metros noreste y 25 metros este.
  • Área de terreno: 8.578,01 m²
  • Valor: ¢6.901.866,85
  • Valor avalúo: ¢23.006.222,82
  • Contacto: 8344-5700 o al correo electrónico asoto@bncr.fi.cr

Lote con construcción en Tilarán

El Banco Nacional tiene varias casas y terrenos en subasta, así como en descuento.
El Banco Nacional tiene varias casas y terrenos en subasta, así como en descuento. (Banco Nacional/Banco Nacional)
  • Folio real: 5-94167-000
  • Ubicación: Tilarán, Tilarán, Guanacaste. Río Chiquito, de la escuela de Río Chiquito, 105 metros oeste, a mano izquierda.
  • Área de terreno: 173.50 m²
  • Área de construcción: 71 m²
  • Valor: ¢8.165.347,05
  • Valor avalúo: ¢11.664.781,50
  • Contacto: 7077-0383 o al correo electrónico cquirosoc@bncr.fi.cr

Terreno con construcción en Pérez Zeledón

El Banco Nacional tiene varias casas y terrenos en subasta, así como en descuento.
El Banco Nacional tiene varias casas y terrenos en subasta, así como en descuento. (Banco Nacional/Banco Nacional)
  • Folio real: 1-466126-000
  • Ubicación: Daniel Flores, Pérez Zeledón, San José. 400 metros norte y 350 metros este de COSEVI.
  • Área de terreno: 642.17 m²
  • Valor: ¢9.578.915,96
  • Valor avalúo: ¢15.964.859,94
  • Contacto: 6152-2169 o al correo electrónico kcastro@bncr.fi.cr

LEA MÁS: Estos son los billetes que dejarán de circular en el país el próximo 1 de noviembre

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Banco Nacionalsubasta de propiedadescasas y terrenos
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.