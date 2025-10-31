¿Cuándo será el sorteo extraordinario de la persona joven de la JPS?

La Junta de Protección Social (JPS) dio a conocer el cronograma de los sorteos que se van a realizar durante noviembre; habrá un sorteo extraordinario a fin de mes.

El domingo 30 de noviembre se hará el sorteo de la Lotería extraordinario de la persona joven.

Para este juego, el premio mayor tiene un monto de 150 millones de colones por emisión.

El segundo premio está en 22 millones de colones por emisión y el tercero en 10 millones por emisión.

A finales de noviembre habrá un sorteo extraordinario de la Lotería, según el cronograma publicado por la JPS.

Si quiere participar en este sorteo, aproveche a comprar su número de suerte, pues la fracción tiene un costo de 1.500 colones y el entero, 7.500 colones.

¿Cuáles números salieron el año pasado?

A inicios de diciembre se realizó el sorteo extraordinario de la persona joven.

La JPS reveló las combinaciones ganadoras a través de las tómbolas. En las bolitas salieron los siguientes números, según el premio:

Premio mayor: 26, serie 391

Segundo premio: 69, serie 230

Tercer premio: 54, serie 736

Todos los billetes con el número 26, excepto el de la serie 391 pagaron 90 mil colones y todos con la serie ganadora, excepto los números 25, 26 y 27, pagaron 110.000 colones.

Además, todos los billetes terminados en 6, excepto los números 26, pagaron 15.000 colones.

La JPS realizará el sorteo extraordinario de la persona joven el 30 de noviembre. El premio mayor está en 150 millones de colones por emisión. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

En el caso del segundo premio, todos los billetes con el número 54, excepto el de la serie, pagaron 15 mil colones.

Todos los billetes con el número 69, del tercer premio, excepto el de la serie 230, pagaron 22 mil colones.

