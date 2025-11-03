Marchamo 2026: ¿Cuánto le toca pagar de marchamo? Aquí puede consultarlo fácilmente

Este lunes salió el cobro del Marchamo 2025. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este lunes salió el cobro del marchamo 2026 en Costa Rica, y muchos ya están corriendo a revisar cuánto deberán pagar este año. Si usted quiere adelantarse, ya puede consultar el monto en línea desde la plataforma del Instituto Nacional de Seguros (INS).

LEA MÁS: ¿Cuándo empieza el cobro del marchamo 2026 y por qué subirá el Seguro Obligatorio?

El INS habilitó la herramienta digital para que los propietarios de vehículos puedan verificar el monto a cancelar antes de que inicie el cobro formal.Cabe destacar que, aunque desde la computadora la página presenta algunos problemas y se cae constantemente, desde un teléfono celular el acceso funciona sin dificultad.

¿Ya vio cuánto le toca de marchamo? Puede consultarlo desde su celular (Rafael Pacheco Granados)

“Con esa información realizaremos las pruebas y estaremos listos para iniciar el próximo 3 de noviembre. Recordemos que la normativa establece el cobro el primer día hábil de noviembre, que este año corresponde al lunes 3”, explicó Sidney Viales, jefe de Seguros Obligatorios del INS.

Cada propietario podrá consultar el monto a pagar y realizar el pago directamente a través del sitio oficial: https://marchamo.ins-cr.com/

Así que si quiere evitar filas y sorpresas, mejor entre desde su celular y revise de una vez cuánto le toca soltar este fin de año.