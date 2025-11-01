Marchamo 2026: Conozca el día y la hora exacta del cobro

Conductores podrán pagar el Marchamo 2026 desde este lunes 3 de noviembre a partir de las 8 a. m. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Marchamo 2026 está a la vuelta de la esquina y los conductores ya se preparan para cumplir con el pago a tiempo. Aquí le contamos todos los detalles sobre la fecha, hora y cambios en el seguro obligatorio.

El cobro inicia este lunes 3 de noviembre, según explicó Sidney Viales, jefe de Seguros Obligatorios del INS, “Con esa información realizaremos las pruebas y estaremos listos para iniciar el próximo 3 de noviembre. Recordemos que la normativa establece el cobro el primer día hábil de noviembre que este año corresponde al lunes 3”.

Ese día, cada propietario de vehículo podrá consultar el monto a cancelar y pagar a partir de las 8 de la mañana a través de la página oficial: https://marchamo.ins-cr.com/.

Actualmente, la plataforma se encuentra en mantenimiento:

“En este momento estamos actualizando la plataforma para brindarle un servicio ágil y seguro”, se lee en la página.

Aumento en el Seguro Obligatorio

Viales en su momento confirmó que habrá un incremento en las tarifas del Seguro Obligatorio (SOA).

“Respecto a las tarifas del SOA para vehículos automotores, tal como comunicó la SUGESE, registran un aumento debido a la mayor siniestralidad. De enero a agosto, en el INS registramos 30.117 accidentes y 33.609 nuevos lesionados, un 14% más que en 2024”, detalló.

Aun así, el aumento del SOA no necesariamente implicará un incremento total en el Marchamo 2026 para todos los vehículos, ya que el derecho de circulación incluye varios rubros. Habrá que esperar a que se consolide la información para conocer el monto exacto de cada propietario.