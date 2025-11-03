Consejos para aprovechar bien el Black Friday (Viernes Negro), según la inteligencia artificial

El Viernes Negro 2025 se acerca y millones de personas ya preparan sus compras para aprovechar los descuentos más esperados del año. Sin embargo, no todo lo que brilla es oferta, y muchas veces el entusiasmo puede jugar en contra del bolsillo.

Por eso, una inteligencia artificial analizó tendencias de consumo, patrones de precios y estrategias de ahorro para elaborar una guía con consejos prácticos que ayudarán a comprar de forma más inteligente durante el Black Friday, que se celebrará el 29 de noviembre de 2025.

Muchos descuentos del Viernes Negro no son reales, advierte el modelo. (Rafael Pacheco Granados)

1. Planifique con tiempo y haga una lista

La IA recomienda definir prioridades antes de que empiecen las promociones. Anote los productos que realmente necesita, compare precios con semanas de anticipación y evite las compras impulsivas.

“La planificación reduce hasta un 30 % el gasto innecesario”, señala el modelo.

2. Compare precios en diferentes plataformas

Antes de comprar, revise varias tiendas. Muchas plataformas suben los precios unos días antes para simular un descuento mayor.

3. Revise las políticas de devolución

La IA advierte que una de las trampas más comunes del Viernes Negro son las restricciones en cambios o devoluciones. Revise siempre los términos de cada tienda, especialmente en compras en línea o internacionales.

4. Aproveche las compras anticipadas

Algunas tiendas lanzan sus ofertas desde el lunes previo o incluso una semana antes. Comprar temprano reduce el riesgo de que se agoten los productos o de recibir artículos defectuosos de los últimos lotes.

5. Verifique la seguridad del sitio web

La IA recomienda comparar precios y revisar políticas de devolución antes de comprar. (Shutterstock)

Uno de los errores más costosos es comprar en sitios falsos. La IA recomienda comprobar que el sitio tenga certificado HTTPS, evitar enlaces sospechosos y usar métodos de pago seguros como PayPal o tarjetas virtuales.

6. Use alertas y cupones digitales

Aplicaciones como Honey, CamelCamelCamel o Rakuten ayudan a detectar descuentos reales y aplicar cupones automáticos. También puede activar alertas de precios para recibir notificaciones cuando un producto baje de valor.

7. Establezca un presupuesto máximo

Definir un límite de gasto y respetarlo es esencial. El modelo de IA sugiere separar el dinero destinado al Viernes Negro de los gastos fijos para evitar desequilibrios financieros posteriores.

8. No olvide el Cyber Monday

Si no consigue lo que buscaba el viernes, el Cyber Monday (lunes 1 de diciembre) ofrece promociones en tecnología y productos digitales con descuentos adicionales.

El Black Friday puede ser una excelente oportunidad para ahorrar si se combina planificación, control y criterio. Según la IA, el consumidor informado es quien realmente obtiene los mayores beneficios: “Comprar inteligente no es gastar menos, sino aprovechar mejor cada compra”.