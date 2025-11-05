CCSS aprueba la creación de 482 nuevas plazas y esta será la distribución

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó este martes la creación de 482 plazas para el Seguro de Salud, luego de conocer y aprobar la sexta modificación al presupuesto presentada por la Gerencia Financiera de la entidad.

Según la presidenta ejecutiva de la institución, Mónica Taylor, la modificación presupuestaria asciende a ¢310.062,8 millones, que se distribuyen en ¢152.461,1 millones en el Seguro de Salud, ¢147.816,9 millones en el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y ¢9.784,8 millones para el Régimen No Contributivo (RNC).

La CCSS creó 482 nuevas plazas para distribuir en distintos centros médicos del país. (Rafael Pacheco)

La mayor modificación en el presupuesto es por nuevas plazas

Gustavo Picado Chacón, gerente financiero de la Caja, explicó que, con respecto al Seguro de Salud, el rubro de remuneraciones es el que presenta la mayor modificación, al incluir la creación de las 482 plazas: 305 plazas ordinarias con un costo de ¢1.191,2 millones y 177 plazas de servicios especiales por ¢722,9 millones.

“Las plazas aprobadas dotarán del personal requerido a las nuevas sedes de las áreas de salud Cariari y Naranjo, que se encuentran en la fase final del proceso constructivo. Además, se crean plazas en los servicios de mantenimiento para las áreas de salud Acosta, Aguas Zarcas y Orotina-San Mateo, que también están en una etapa avanzada del proceso constructivo y requieren la puesta en marcha de ese servicio.

“También se convirtieron 28 plazas especiales en cargos fijos para atender la gran cantidad de casos en los servicios de emergencias de las áreas de salud Los Santos, Alajuelita, Goicoechea 2, Mora-Palmichal, Desamparados 1, Zapote-Catedral, Hatillo, Alajuela Oeste, Puriscal-Turrubares y Carmen-Montes de Oca”, informó la Caja.

Un grupo de estas plazas se destinará para atender emergencias. (ChatGPT)

Las nuevas plazas estarán distribuidas de la siguiente manera:

Plazas nuevas Destino 105 Área de salud Cariari 100 Área de salud Naranjo 10 Área de salud Acosta 11 Área de salud Aguas Zarcas 10 Área de salud Orotina-San Mateo 2 Psicólogos clínicos 31 Gerencia Médica 28 Servicios de Emergencias 7 Hospital San Juan de Dios 1 Área de salud Nicoya 177 Servicios Especiales

Plazas para atender emergencias

Sobre las plazas de servicios especiales, la Junta Directiva aprobó 177 en esta modificación presupuestaria, de las cuales 43 se destinan a la habilitación del servicio de Emergencias del área de salud Cartago y 21 al del área de salud El Guarco.

“Estas plazas contemplan médicos generales, personal de enfermería, farmacia, laboratorio, asistentes y técnicos requeridos para habilitar estos servicios, con el fin de contribuir a descongestionar el servicio de urgencias del hospital Maximiliano Peralta.

Las plazas se crearon porque se modificó el presupuesto. (Albert Marín)

“Además, se crean 68 plazas temporales para las gerencias Financiera, Médica y de Logística, destinadas a la estabilización de los procesos de pagos y cierres contables, como parte del plan Caja al Día”, explicó la entidad.

También habrá 45 plazas adicionales a las gerencias Médica y de Logística, con la justificación de que se reforzará la digitalización y la gestión de inventarios de medicamentos.