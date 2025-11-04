Nacional

AERIS refuerza controles tras presencia de ratas en la torre de control del aeropuerto Juan Santamaría

La advertencia del sindicato de controladores aéreos, sobre la presencia de ratas, encendió las alarmas en el aeropuerto Juan Santamaría

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

AERIS, empresa encargada del aeropuerto Juan Santamaría, afirmó que se establecieron controles y se reforzaron las medidas de prevención después de que el Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo (CITECNA) advirtiera sobre un posible cierre de la torre de control si no se solucionaba el problema de la presencia de ratas en la terminal aérea.

LEA MÁS: ¿Sube o baja la gasolina? Nuevos precios de combustibles aprobados por ARESEP

Pedro Moisés Parada, presidente del CITECNA, advirtió sobre la presencia de ratas en la torre de control y señaló que estos roedores representan un riesgo directo para la seguridad aérea por diferentes motivos.

Uno de ellos es que pueden dañar equipos de radar y comunicaciones, que son indispensables para vigilar y controlar el paso de los aviones en el país.

04/07/2023 Aeropuerto Juan Santamaría. Despegue y llegada de aviones, pista y torre de control. Para temas ralacionados con tráfico aéreo, aviones, torre de control, controladores aéreos, líneas aéreas, etc.
AERIS afirmó que se reforzaron medidas después de que se detectara la presencia de ratas en la torre de control en el Juan Santamaría. (Rafael Pacheco Granados)

Después de dicha advertencia, este medio solicitó a AERIS una reacción sobre la situación que se presenta en el aeropuerto.

Las autoridades detallaron que se coordinó de inmediato con la empresa encargada del control de plagas para atender este problema.

“Debido a los movimientos asociados a las obras en desarrollo, algunos roedores se desplazaron por la zona, por ello, desde las 10 a.m. del lunes 3 de noviembre se establecieron controles y se reforzaron las medidas de prevención en todas las áreas donde se realizan trabajos”, comunicó AERIS.

LEA MÁS: Diputados piden a Fabricio Alvarado hacer algo por graves denuncias en su contra, pero él no quiere

¿En qué afectan las ratas en la torre de control?

El sindicato explicó que la presencia de ratas en la torre de control no solo puede causar daños a los equipos de comunicación y radar, sino que estos roedores también pueden transmitir enfermedades como rabia o cólera.

“Este peligro se vuelve aún más crítico en la temporada de lluvias, cuando las condiciones climáticas adversas, como nubes bajas y estratos, ya complican la operación de los vuelos”, dijo Parada.

Avión despegando en aeropuerto Juan Santamaría. Un rayo láser representa el riesgo de distracción para los pilotos durante maniobras críticas como esta. Fotografía:
El CITECNA advirtió que si no se solucionaba el problema de la presencia de ratas, se iba a cerrar la torre de control del aeropuerto, afectando las operaciones áereas. (Rafael Pacheco Granados)

Este no es el primer incidente similar que se reporta en el centro de control radar, pues en 2024 se detectó la presencia de una rata muerta en el mismo sitio. Este roedor provocó mareos, náuseas y vómitos en el personal. Se tuvo que cerrar el espacio aéreo de Costa Rica de forma temporal porque los funcionarios no podían trabajar en estas condiciones.

LEA MÁS: Exconserje del gobierno, de 73 años, trabaja con todo y bastón en las calles de San José

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AERIStorre de controlseguridad aérearatas en el aeropuerto
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.