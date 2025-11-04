¿Sube o baja la gasolina? Nuevos precios de combustibles aprobados por ARESEP

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)aprobó los nuevos precios de los combustibles, así que los conductores deben alistar sus bolsillos para pagar la gasolina.

El ajuste de tarifas se realizó después de que se hiciera el estudio extraordinario en octubre.

Estos son los nuevos precios según el tipo de gasolina:

Gasolina superior: 662 colones

Gasolina regular: 637 colones

Diésel: 563 colones

563 colones LPG mezcla 70-30: 254 colones

En cuanto a la gasolina superior y la regular, el precio disminuyó levemente. La superior tuvo una rebaja de 12 colones; es decir, pasó de 674 a 662 colones.

La ARESEP anunció los nuevos precios de la gasolina, que entrarán a regir después de su publicación en La Gaceta. (Rafael Pacheco Granados)

Por otra parte, la regular bajó 22 colones. Antes estaba en 659 colones.

La ARESEP indicó que el diésel aumentó 8 colones; es decir, pasó de 555 a 563 colones.

También hubo cambio en el precio en el gas, específicamente el cilindro de 25 libras. Su valor aumentó de 7.003 a 7.047 colones.

¿Qué contemplan las variaciones en los precios?

Las variaciones contemplan los embarques que fueron gestionados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) desde el 12 de setiembre hasta el 9 de octubre de este año.

Mario Mora, intendente de Energía de la ARESEP, explicó que los precios variaron por la evolución de los precios internacionales en los mercados energéticos.

“La evolución de los precios internos de los productos terminados que importa Recope se explica básicamente por la evolución que tienen los precios internacionales en los mercados energéticos”, dijo Mora.

Solo el diésel y el gas subieron de precio, según la ARESEP. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Cuándo se aplicarán los nuevos montos?

Estos nuevos montos se aplicarán en las gasolineras al día siguiente de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Se desconoce la fecha exacta en la que saldrá la publicación.

