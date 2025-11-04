Esta es la cantidad de ticos que han pagado el marchamo a un día de haber salido

El Instituto Nacional de Seguros (INS) informó que más conductores pagaron el marchamo de 2026 a un día de haber salido.

Según datos recopilados por el INS, con corte a las 10:00 a.m. de este martes, un total de 10.462 personas pagaron su marchamo. En total, se han recaudado 1.771.112.902 colones.

Las autoridades anunciaron el lunes que para el marchamo de 2026, se deben cancelar 1.943.587 derechos de circulación. Esta cifra aumentó un 3% en comparación con el año pasado.

Más de 10 mil personas ya pagaron su marchamo de 2026 a un día de haber salido. (Jose Cordero/José Cordero)

Sidney Viales, jefe de Seguros Obligatorios del INS, comunicó que hay 58.522 vehículos más para el próximo año.

¿Dónde se puede consultar el marchamo?

El monto del marchamo de 2026 se puede consultar a través del sitio web del INS, en este enlace: https://marchamo.ins-cr.com/. Para conocer la información, solamente debe ingresar el número de placa.

También se puede hacer la consulta por medio de WhatsApp al número 2287-6100, opción 4; la aplicación INS Móvil; la línea gratuita 800-MARCHAMO (800-6272-4266); y el teléfono de consulta 2243-9999.

En caso de que tenga dudas sobre algún rubro del marchamo, puede consultar en el INS u otras instituciones.

Si tiene dudas sobre el valor fiscal, debe consultar al Ministerio de Hacienda y sobre las multas por parquímetros, a la respectiva municipalidad.

En caso de que tenga reclamos por infracciones a la Ley de Tránsito, debe consultar al COSEVI.

El INS informó el lunes que para el próximo año hay casi dos millones de derechos de circulación que se deben cancelar. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Actualmente, se reportan 1.999.289 consultas del monto de marchamo que le corresponde a cada conductor.

¿Qué se necesita para pagar el marchamo?

El INS indicó que solamente se necesitan el documento de identidad vigente y el número de placa para pagar el marchamo.

No es obligatorio contar con la revisión técnica vehicular vigente, sin embargo, cuando se le entrega el derecho de circulación, sí se necesita.

El pago del marchamo se puede realizar a través del INS o cualquier entidad bancaria de su preferencia.

