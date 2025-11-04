Banco Nacional la sacó del estadio con premios que ofrece a quienes paguen el marchamo con la entidad

El Banco Nacional (BN) la sacó del estadio con la promoción de la Campaña Marchamo 2026 y los amantes del fútbol van a estar fascinados.

La entidad va a llevar a dos personas y a dos acompañantes, nada más y nada menos que al próximo Mundial de Fútbol.

Banco Nacional ofrece dos viajes al Mundial de Norteamérica 2026 a quienes paguen el marchamo con la entidad. (Rafael Pacheco)

“Quienes realicen el pago con la entidad a más tardar el 31 de diciembre de 2025, a través de los canales físicos o digitales del banco, podrán participar en el sorteo de 32 premios, incluyendo dos experiencias completas para asistir a la gran fiesta del fútbol 2026 en Estados Unidos y México.

“Pagar el marchamo con el BN es fácil, rápido y seguro. Desde BN Móvil o BN Banca en Línea, el cliente puede completar el trámite de forma 100% digital, sin filas y desde la comodidad de su hogar u oficina. Al solicitar el envío a domicilio, el marchamo se entrega sin costo adicional", explicaron.

Además de los dos viajes al mundial, el Banco Nacional también sorteará: 10 pantallas de 65 pulgadas y 20 premios en efectivo de ¢250.000.

Los amantes del fútbol estarán felices con la promoción. (Banco Nacional)

El sorteo se realizará el 28 de enero de 2026 en oficinas principales del banco, en presencia de un notario.

“En el BN queremos que nuestros clientes vivan la emoción del fútbol y que paguen su marchamo de forma fácil, rápida y 100% digital. Con BN Móvil o BN Banca en Línea, el proceso se realiza en minutos, con total seguridad y confianza. Además, al solicitar el envío a domicilio, pueden acumular hasta cinco acciones para participar por premios increíbles”, destacó Leticia Arguedas, directora de Experiencia de Marca del BN.