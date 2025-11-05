Rodrigo Chaves ya sabe cuándo debe ir a la comisión de la Asamblea Legislativa que analiza levantarle su inmunidad

La comisión que analiza la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, investigado por presunta beligerancia política, se reunió este martes de 4 de noviembre, tras cancelar la sesión del viernes.

Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional (PLN); Rocío Alfaro, del Frente Amplio, y Daniel Vargas, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), acordaron dos importantes puntos en la sesión de este martes.

Ellos acordaron fijar la fecha de la audiencia de Rodrigo Chaves, en la que él se defenderá de los hechos por los que es señalado en el expediente del TSE.

La comisión que analiza el levantamiento del fuero de Rodrigo Chaves acordó que la audiencia del mandatario se celebre la próxima semana. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El mandatario deberá asistir a la Asamblea Legislativa el viernes 14 de noviembre. Sin embargo, si no se realiza dicha comparecencia, se debe reprogramar la fecha.

Daniel Vargas, el diputado oficialista, afirmó que no hay delito por parte del presidente.

“Seguiré insistiendo que no hay causa en el expediente”, dijo el legislador.

Prórroga de 20 días

En esta sesión también se acordó solicitar una prórroga de 20 días naturales más para analizar la solicitud del TSE de levantar el fuero al mandatario por las 15 denuncias en su contra por presunta beligerancia política.

La diputada Larios explicó que la comisión tenía derecho a solicitar una prórroga una única vez.

Se necesitan 38 votos

Los diputados que conforman esta comisión deben rendir un informe con la recomendación de levantarle o no la inmunidad a Chaves.

Alejandra Larios, Daniel Vargas y Rocío Alfaro deben rendir un informe con la recomendación de levantarle la inmunidad o no a Rodrigo Chaves. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Duran)

Dicha recomendación debe ser enviada al plenario, donde los diputados tomarán la decisión final.

Se necesitan mínimo 38 votos para levantar la inmunidad al presidente.

Esta no es la primera vez que Chaves se enfrenta a una audiencia similar en la Asamblea Legislativa, pues en agosto tuvo que ir a una comparecencia de la comisión que analizaba la solicitud de la Fiscalía para levantarle la inmunidad por el caso BCIE-Cariñitos.

