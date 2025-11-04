KLM mantendrá vuelos entre Ámsterdam y Costa Rica durante gran parte del 2026

La aerolínea KLM confirmó que operará la ruta Ámsterdam-San José durante gran parte del año 2026, ampliando las oportunidades para los ticos que quieren visitar el país de los tulipanes y los molinos, así como para los neerlandeses que quieren conocer Costa Rica.

LEA MÁS: AERIS refuerza controles tras presencia de ratas en la torre de control del aeropuerto Juan Santamaría

Se realizarán cinco vuelos cada semana durante el próximo año. Según el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), estos vuelos incrementarán la conectividad aérea directa de Costa Rica con los Países Bajos y Europa en aproximadamente 22 mil asientos adicionales.

Las operaciones terminaban en abril, pero se extendieron hasta octubre de 2026.

Esta decisión fue anunciada en la feria World Travel Market (WTM), que se está realizando en Londres, según La Nación.

La aerolínea KLM continuará sus operaciones entre Ámsterdam-San José durante el 2026. Foto: Cortesía ICT.

El ministro de Turismo, William Rodríguez, y el jefe del Departamento de Conectividad y Atracción de Inversiones del ICT, Hermes Navarro, se habrían reunido con los representantes del grupo KLM-Air France, Emile Arnst y Valérie Alexanian, para discutir sobre la continuidad de los vuelos.

Regreso de KLM al país

La aerolínea neerlandesa volvió al país a finales de octubre con cinco vuelos a la semana, con el fin de conectar a Costa Rica con Ámsterdam.

LEA MÁS: AERIS refuerza controles tras presencia de ratas en la torre de control del aeropuerto Juan Santamaría

AERIS había anunciado que estos vuelos iban a ser estacionales en la temporada alta. También había informado el regreso de las aerolíneas British Airways y Air Transat, con vuelos hacia Inglaterra y Canadá.

“El inicio de la temporada de vuelos estacionales es clave para fortalecer la conectividad aérea del país antes de la temporada alta. En particular, la reactivación de las rutas hacia el Reino Unido y los Países Bajos amplía la oferta de vuelos directos con Europa, procedentes de dos de nuestros principales mercados emisores del Viejo Continente“, dijo el ministro de Turismo hace unos días.

Air France aumentará frecuencias

Según La Nación, la aerolínea Air France aumentará sus operaciones a partir de diciembre.

La aerolínea Air France aumentará las frecuencias de sus vuelos a partir de diciembre. (AERIS/AERIS)

Habrá dos vuelos por día, los lunes y sábados, del 15 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026.

También se realizarán vuelos del 9 de febrero al 15 de marzo del próximo año.

LEA MÁS: Buses dejan de pasar en dos comunidades de Turrialba por pésimo estado de las vías