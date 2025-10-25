Costa Rica se prepara para la temporada alta con nuevas rutas aéreas internacionales

AERIS anunció la llegada de tres aerolíneas internacionales que conectarán a Costa Rica con Canadá y Europa con vuelos estacionales.

Se tratan de las aerolíneas British Airways, KLM y Air Transat, esta última conectará al país con Canadá.

La empresa que opera el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría informó que a partir de la próxima semana regresan importantes rutas.

La ruta Costa Rica-Londres regresa la próxima semana, anunció AERIS. (Cortesía)

El 28 de octubre se reactiva la ruta de British Airways hacia Londres, con tres vuelos cada semana.

KLM regresa al país para conectar a Costa Rica con Ámsterdam con 5 frecuencias a la semana.

Por otra parte, el 31 de octubre inicia las operaciones de Air Transat con la ruta hacia Montreal con una frecuencia en octubre, luego aumentará a 2 en noviembre y 4 en diciembre.

Asimismo, se va a reactivar el 1 de noviembre la ruta Costa Rica-Toronto con la aerolínea Air Transat con una frecuencia en octubre y noviembre y después subirá a 3 en diciembre.

“El inicio de la temporada de vuelos estacionales es clave para fortalecer la conectividad aérea del país antes de la temporada alta. En particular, la reactivación de las rutas hacia el Reino Unido y los Países Bajos amplía la oferta de vuelos directos con Europa, procedentes de dos de nuestros principales mercados emisores del Viejo Continente”, indicó William Rodríguez, ministro de Turismo.

Cuatro rutas conectarán a Costa Rica con Canadá y Europa a partir de la próxima semana. (Cortesía/Cortesía)

Él también señaló que el aumento de frecuencias hacia Toronto y Montreal “llega en un momento ideal para los canadienses que eligen Costa Rica como su destino de vacaciones de fin de año”.

Además de impulsar la llegada de más turistas a Costa Rica, estas rutas también les permitirán a los costarricenses viajar a estos países por negocios, estudios o turismo, de forma directa.

