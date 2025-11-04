Buses dejan de pasar en dos comunidades de Turrialba por pésimo estado de las vías

Los vecinos de Jicotea y Grano de Oro de Turrialba están pasando una situación con los buses que no se le desea a nadie.

Ellos viven en una zona montañosa y cuando llueve la calle se lava y se hacen huecos y zanjas que dificultan mucho el paso de vehículos, entre ellos los buses.

Vecinos de Grano de Oro y Jicotea de Turrialba sufren por el mal estado de los caminos. (Cortesía)

Pamela Castro vive en Jicotea. Ella y sus tres hijos están muy preocupados porque la empresa de buses que da el servicio en la zona acortó unos días la ruta porque los buses ya no logran transitar por la zona.

Además, según contó la mujer, la ruta de Grano de Oro fue suspendida porque este lunes un bus se fue en una zanja debido a las terribles condiciones de la calle.

“Esta situación se da desde hace años; en la época lluviosa las calles se ponen terribles y cuando ya los buses no pueden transitar, el MOPT manda maquinaria para raspar la calle, eso es todo lo que hacen, pero no le dan una solución definitiva al problema.

“Yo tengo tres hijos que están en el colegio, el lunes ellos tuvieron que caminar kilómetro y medio porque el bus salió del alto de Jicotea (no llegó a la parada inicial acostumbrada porque la calle estaba en pésimas condiciones), pero eso representa un gran riesgo porque los pueden asaltar o algo así y eso que nosotros no vivimos en una zona tan alejada como Grano de Oro o Pacuare, como muchas otras familias que tiene que mandar a sus hijos al colegio de La Suiza, que es el más cercano”, aseguró.

Ella dice que salir al centro desde esas zonas es supercomplicado y pagar un carro desde Grano de Oro hasta el centro de Jicotea puede costar hasta 20 mil colones y la situación económica no está para eso.

La empresa de buses dice que las unidades se dañan por el mal estado de las calles. (Cortesía)

La empresa de buses dice que las unidades se dañan

Asdrúbal Fernández, encargado de la operación de la empresa de buses Grupo Montenegro, explica que las unidades que tiene no son tan altas para pasar por esas calles con huecos y hundimientos.

“Nos ha pasado que los buses pegan la parte de adelante, el bumper y el sistema de dirección y eso representa un gran riesgo. Si la caja de dirección pega en el suelo y se estropea, es un gran problema, por eso tuvimos que quitar el servicio el lunes”, enfatizó.

El empresario dijo que en estos días han hecho una reorganización de los buses en las rutas para poner lo que son más altos en esas zonas con las calles afectadas.

“Pusimos los buses más altos en ciertos horarios en esos lugares. Si yo pudiera dar todo el horario, lo daría, pero no me da el rol con los buses que tengo. Nos hemos organizado para, por lo menos, sacar a los estudiantes en la mañana, porque están en exámenes.

“Este es un tema viejo, en Grano de Oro, por ejemplo, los buses se quedan pegados y tenemos que llamar chapulines para que los saquen”, explicó.

Los vecinos de Jicotea enfrentan muchos peligros por el mal estado de las calles

Carlos Hidalgo, alcalde de Turrialba, dice que esa ruta afectada es vía nacional, así que le corresponde repararla al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Él sostiene que el problema se ha comunicado a la entidad por medio del Consejo de Distrito y esperan una pronta solución.

La Teja consultó al Conavi si tienen programados trabajos en la zona para resolver los problemas, pero aún no hemos recibido respuesta.