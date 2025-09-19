Viva una experiencia única contemplando el amanecer en el volcán Turrialba. (Allan Cerdas/Cortesía)

Si usted es amante de la aventura y busca experiencias únicas, le traemos una oportunidad perfecta para disfrutar de una caminata y contemplar el amanecer desde el volcán Turrialba, en Cartago.

La actividad se realizará el próximo domingo 21 de setiembre, a partir de las 6 a.m., donde usted podrá presenciar paisajes, aire fresco y la tranquilidad de estar rodeado de naturaleza.

El punto de partida es Finca Monte Calas, en calle el Tapojo, en Santa Cruz de Turrialba, y lo ideal es estar ahí a las 5 a.m.

Prepárese para una aventura en medio de la naturaleza. (Allan Cerdas/Cortesía)

Allan Cerdas es un guía certificado que organiza este tipo de tours. (Allan Cerdas/Cortesía)

El recorrido es aproximadamente de 10 kilómetros y requiere un nivel de condición física intermedio, por lo que los participantes deben estar preparados para disfrutar de la caminata de manera segura.

La actividad es organizada por el guía certificado Allan Cerdas, quien le brindará información sobre el lugar, así como consejos de seguridad para que la experiencia sea segura y agradable para todos.

El costo por persona es de 28.500 colones e incluye el guía, parqueo, pólizas, baños sanitarios y entradas generales.

Para quienes deseen reservar o recibir más información, pueden comunicarse al número de teléfono 6163-6568.

No pierda la oportunidad de vivir una aventura diferente, donde la emoción de la caminata se combina con la belleza de ver cómo el sol ilumina el majestuoso paisaje del Turrialba.