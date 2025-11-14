Nacional

Anuncian cambio urgente en el pago de licencias de cuido y fase terminal en Costa Rica

La Caja reanuda este viernes 14 de noviembre el pago de las licencias para cuidadores de pacientes en fase terminal

Por Eduardo Vega

Hay noticias, y muy positivas, para los 1.234 cuidadores de acuerdo a lo que confirma la Caja Costarricense de Seguro Social (Caja).

Oficialmente, la Caja asegura que “reanudará, este viernes 14 de noviembre, el pago de las licencias para personas cuidadores de pacientes en fase terminal, menores de edad gravemente enfermos y otras situaciones excepcionales conforme a lo establecido en la Ley 7756.

Protesta por licencias de cuido
Quienes lucharon por el regreso de los pagos a cuidadores han triunfado porque a partir de este 14 de noviembre vuelven los pagos. (La Nación/La Nación)

La presidenta ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor Hernández, confirmó que esto será posible luego de la aprobación dada al presupuesto extraordinario N° 2-2025 por parte de la Contraloría General de la República y al depósito de los ¢2.700 millones que realizó la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF).

La presidenta aseguró que a partir de este viernes: “La institución procederá a cancelar aproximadamente 2.300 boletas por un monto cercano a los ¢500 millones.

“Con los recursos disponibles se normalizará el pago de estas licencias que corresponden a las pendientes de pago desde finales de agosto, setiembre, octubre y las refrendadas hasta el jueves 13 de noviembre. Además, esto permitirá retomar el desembolso habitual de estas licencias según se vayan otorgando”.

Un equipo interdisciplinario de médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales acompaña al paciente y a sus cuidadores en cada etapa del tratamiento.
Se normalizará el pago de estas licencias que corresponden a las pendientes de pago desde finales de agosto, setiembre, octubre y las refrendadas hasta el jueves 13 de noviembre. (Canva/Canva)

La Gerencia Financiera de la Caja detalló que estas boletas representan más de 9 mil días de pago pendientes.

Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

