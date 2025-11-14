Anuncian cambio urgente en el pago de licencias de cuido y fase terminal en Costa Rica

Hay noticias, y muy positivas, para los 1.234 cuidadores de acuerdo a lo que confirma la Caja Costarricense de Seguro Social (Caja).

Oficialmente, la Caja asegura que “reanudará, este viernes 14 de noviembre, el pago de las licencias para personas cuidadores de pacientes en fase terminal, menores de edad gravemente enfermos y otras situaciones excepcionales conforme a lo establecido en la Ley 7756.

Quienes lucharon por el regreso de los pagos a cuidadores han triunfado porque a partir de este 14 de noviembre vuelven los pagos. (La Nación/La Nación)

La presidenta ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor Hernández, confirmó que esto será posible luego de la aprobación dada al presupuesto extraordinario N° 2-2025 por parte de la Contraloría General de la República y al depósito de los ¢2.700 millones que realizó la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF).

La presidenta aseguró que a partir de este viernes: “La institución procederá a cancelar aproximadamente 2.300 boletas por un monto cercano a los ¢500 millones.

“Con los recursos disponibles se normalizará el pago de estas licencias que corresponden a las pendientes de pago desde finales de agosto, setiembre, octubre y las refrendadas hasta el jueves 13 de noviembre. Además, esto permitirá retomar el desembolso habitual de estas licencias según se vayan otorgando”.

La Gerencia Financiera de la Caja detalló que estas boletas representan más de 9 mil días de pago pendientes.