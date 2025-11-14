Coopealianza ofrece casas y lotes desde ¢5 millones: estas son algunas opciones

Si usted está buscando una casa o un terreno, esta es una buena oportunidad porque Coopealianza tiene varias opciones disponibles a la venta.

En el sitio web de Coopealianza hay varias casas y terrenos desde los 5 millones de colones.

LEA MÁS: Debate presidencial de la UNA reunirá a siete candidatos este 18 de noviembre

La Teja se tomó la libertad de elegir algunas opciones con buenos precios:

Lote con construcción en Pérez Zeledón

Coopealianza tiene varias casas y terrenos disponibles a la venta con buenos precios. (Coopealianza/Coopealianza)

ID propiedad: 1501811

Ubicación: Daniel Flores, Pérez Zeledón, San José. Barrio Pista Las Lagunas, 40 metros sur del costado sur de Pista Las Lagunas.

Área del terreno: 357 m²

Área de construcción: 113.6 m²

Precio: ¢35.198.973

Contacto: 4800-2284

Lote en Sarapiquí

Coopealianza tiene varias casas y terrenos disponibles a la venta con buenos precios. (Coopealianza/Coopealianza)

ID propiedad: NA

Ubicación: La Virgen, Sarapiquí, Heredia. Barrio El Colegio, de la entrada del Liceo La Virgen, 56 metros al norte, lote margen derecho.

Área del terreno: 194 m²

Precio: ¢5.098.391

Contacto: 4800-2284

LEA MÁS: Anuncian cambio urgente en el pago de licencias de cuido y fase terminal en Costa Rica

Lote con construcción en Cartago

Coopealianza tiene varias casas y terrenos disponibles a la venta con buenos precios. (Coopealianza/Coopealianza)

ID propiedad: 4701815

Ubicación: Aguacaliente, Cartago, Cartago. Urbanización Manuel Jiménez, sector 1, del motel Casa Blanca 80 metros sur y 42 metros este, casa a mano derecha de color verde y portón negro.

Área del terreno: 96 m²

Área de construcción: 84.7 m²

Precio: ¢27.290.195

Contacto: 4800-2284

Lote en Golfito

Coopealianza tiene varias casas y terrenos disponibles a la venta con buenos precios. (Coopealianza/Coopealianza)

ID propiedad: 11901824

Ubicación: Pavón, Golfito, Puntarenas. La Estrella, de la Escuela Bella Luz, 1.5 km noroeste.

Área del terreno: 8.850 m²

Precio: ¢25.269.582

Contacto: 4800-2284

Lote en Guanacaste

Coopealianza tiene varias casas y terrenos disponibles a la venta con buenos precios. (Coopealianza/Coopealianza)

ID propiedad: 3101571

Ubicación: Santa Cecilia, La Cruz, Guanacaste. Barrio Santa Cecilia, de la escuela San Rafael, 140 metros este.

Área del terreno: 1.701 m²

Precio: ¢15.286.000

Contacto: 4800-2284

LEA MÁS: ¡ATENCIÓN! Cierres de locura en el Tárcoles por varias semanas: Vea los horarios