Nacional

Coopealianza ofrece casas y lotes desde ¢5 millones: estas son algunas opciones

Coopealianza puso a disposición varias propiedades a precios accesibles en todo el país. Estas son algunas de las opciones destacadas, con valores desde los ¢5 millones

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

Si usted está buscando una casa o un terreno, esta es una buena oportunidad porque Coopealianza tiene varias opciones disponibles a la venta.

En el sitio web de Coopealianza hay varias casas y terrenos desde los 5 millones de colones.

LEA MÁS: Debate presidencial de la UNA reunirá a siete candidatos este 18 de noviembre

La Teja se tomó la libertad de elegir algunas opciones con buenos precios:

Lote con construcción en Pérez Zeledón

Lote con construcción en Pérez Zeledón
Coopealianza tiene varias casas y terrenos disponibles a la venta con buenos precios. (Coopealianza/Coopealianza)
  • ID propiedad: 1501811
  • Ubicación: Daniel Flores, Pérez Zeledón, San José. Barrio Pista Las Lagunas, 40 metros sur del costado sur de Pista Las Lagunas.
  • Área del terreno: 357 m²
  • Área de construcción: 113.6 m²
  • Precio: ¢35.198.973
  • Contacto: 4800-2284

Lote en Sarapiquí

Lote en Sarapiquí
Coopealianza tiene varias casas y terrenos disponibles a la venta con buenos precios. (Coopealianza/Coopealianza)
  • ID propiedad: NA
  • Ubicación: La Virgen, Sarapiquí, Heredia. Barrio El Colegio, de la entrada del Liceo La Virgen, 56 metros al norte, lote margen derecho.
  • Área del terreno: 194 m²
  • Precio: ¢5.098.391
  • Contacto: 4800-2284

LEA MÁS: Anuncian cambio urgente en el pago de licencias de cuido y fase terminal en Costa Rica

Lote con construcción en Cartago

Lote con construcción en Cartago
Coopealianza tiene varias casas y terrenos disponibles a la venta con buenos precios. (Coopealianza/Coopealianza)
  • ID propiedad: 4701815
  • Ubicación: Aguacaliente, Cartago, Cartago. Urbanización Manuel Jiménez, sector 1, del motel Casa Blanca 80 metros sur y 42 metros este, casa a mano derecha de color verde y portón negro.
  • Área del terreno: 96 m²
  • Área de construcción: 84.7 m²
  • Precio: ¢27.290.195
  • Contacto: 4800-2284

Lote en Golfito

Lote en Golfito
Coopealianza tiene varias casas y terrenos disponibles a la venta con buenos precios. (Coopealianza/Coopealianza)
  • ID propiedad: 11901824
  • Ubicación: Pavón, Golfito, Puntarenas. La Estrella, de la Escuela Bella Luz, 1.5 km noroeste.
  • Área del terreno: 8.850 m²
  • Precio: ¢25.269.582
  • Contacto: 4800-2284

Lote en Guanacaste

Lote en Guanacaste
Coopealianza tiene varias casas y terrenos disponibles a la venta con buenos precios. (Coopealianza/Coopealianza)
  • ID propiedad: 3101571
  • Ubicación: Santa Cecilia, La Cruz, Guanacaste. Barrio Santa Cecilia, de la escuela San Rafael, 140 metros este.
  • Área del terreno: 1.701 m²
  • Precio: ¢15.286.000
  • Contacto: 4800-2284

LEA MÁS: ¡ATENCIÓN! Cierres de locura en el Tárcoles por varias semanas: Vea los horarios

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
casas en ventaterrenos en ventaCoopealianzapropiedades económicas
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.