Coopealianza ofrece casas y lotes desde ¢5 millones: estas son algunas opciones

Si usted está buscando una casa o un terreno, esta es una buena oportunidad porque Coopealianza tiene varias opciones disponibles a la venta.
En el sitio web de Coopealianza hay varias casas y terrenos desde los 5 millones de colones.
La Teja se tomó la libertad de elegir algunas opciones con buenos precios:
Lote con construcción en Pérez Zeledón
- ID propiedad: 1501811
- Ubicación: Daniel Flores, Pérez Zeledón, San José. Barrio Pista Las Lagunas, 40 metros sur del costado sur de Pista Las Lagunas.
- Área del terreno: 357 m²
- Área de construcción: 113.6 m²
- Precio: ¢35.198.973
- Contacto: 4800-2284
Lote en Sarapiquí
- ID propiedad: NA
- Ubicación: La Virgen, Sarapiquí, Heredia. Barrio El Colegio, de la entrada del Liceo La Virgen, 56 metros al norte, lote margen derecho.
- Área del terreno: 194 m²
- Precio: ¢5.098.391
- Contacto: 4800-2284
Lote con construcción en Cartago
- ID propiedad: 4701815
- Ubicación: Aguacaliente, Cartago, Cartago. Urbanización Manuel Jiménez, sector 1, del motel Casa Blanca 80 metros sur y 42 metros este, casa a mano derecha de color verde y portón negro.
- Área del terreno: 96 m²
- Área de construcción: 84.7 m²
- Precio: ¢27.290.195
- Contacto: 4800-2284
Lote en Golfito
- ID propiedad: 11901824
- Ubicación: Pavón, Golfito, Puntarenas. La Estrella, de la Escuela Bella Luz, 1.5 km noroeste.
- Área del terreno: 8.850 m²
- Precio: ¢25.269.582
- Contacto: 4800-2284
Lote en Guanacaste
- ID propiedad: 3101571
- Ubicación: Santa Cecilia, La Cruz, Guanacaste. Barrio Santa Cecilia, de la escuela San Rafael, 140 metros este.
- Área del terreno: 1.701 m²
- Precio: ¢15.286.000
- Contacto: 4800-2284
