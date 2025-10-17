¿Busca casa o lote a buen precio? Coopealianza tiene opciones desde ¢6 millones

Coopealianza tiene varios terrenos y casas a la venta con buenos precios. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Coopealianza tiene varios terrenos y viviendas disponibles a la venta para aquellas personas que están buscando alguna casa o un lugar donde construir una, a un buen precio.

Los precios de los lotes y las casas que tiene Coopealianza van desde los 6 millones hasta los 28 millones de colones.

Este medio se tomó la libertad de escoger algunas opciones con los mejores precios.

A continuación se muestra información sobre algunos terrenos y viviendas que están disponibles en esta entidad:

Lote en Cartago

ID propiedad: 11901606

11901606 Ubicación: Pejibaye, Jiménez, Cartago. San Joaquín, 1.5 kilómetros norte de la iglesia de San Joaquín de Pejibaye, calle de lastre, mano derecha.

Pejibaye, Jiménez, Cartago. San Joaquín, 1.5 kilómetros norte de la iglesia de San Joaquín de Pejibaye, calle de lastre, mano derecha. Área del terreno: 2598 m²

2598 m² Área de construcción: 81 m²

81 m² Precio: ¢28.000.000 (antes ¢39.199.479)

¢28.000.000 (antes ¢39.199.479) Contacto: 4800-2284

Lote en Limón

ID propiedad: 1801287

1801287 Ubicación: Pocora, Guácimo, Limón. Barrio Los Laureles, frente a esquina sureste de la Plaza de Deportes.

Pocora, Guácimo, Limón. Barrio Los Laureles, frente a esquina sureste de la Plaza de Deportes. Área del terreno: 670 m²

670 m² Precio: ¢8.500.000

¢8.500.000 Contacto: 4800-2284

Lote en Coto Brus

ID propiedad: 11901646

11901646 Ubicación: San Vito, Coto Brus, Puntarenas. Aguas Claras, 150 metros al norte del minisúper La Central.

San Vito, Coto Brus, Puntarenas. Aguas Claras, 150 metros al norte del minisúper La Central. Área del terreno: 357 m²

357 m² Área de construcción: 75.74 m²

75.74 m² Precio: ¢20.975.574

¢20.975.574 Contacto: 4800-2284

Lote en Aguas Zarcas

ID propiedad: 11901719

11901719 Ubicación: Aguas Zarcas, San Carlos, Alajuela. Barrio Los Chiles, de la esquina sureste de la Plaza de Deportes, 90 metros sur, mano derecha.

Aguas Zarcas, San Carlos, Alajuela. Barrio Los Chiles, de la esquina sureste de la Plaza de Deportes, 90 metros sur, mano derecha. Área del terreno: 191 m²

191 m² Área de construcción: 83 m²

83 m² Precio: ¢16.716.729

¢16.716.729 Contacto: 4800-2284

Lote en Palmares

ID propiedad: 11901605

11901605 Ubicación: Granja, Palmares, Alajuela. Barrio residencial Castillo Real, filial número 36, bloque A.

Granja, Palmares, Alajuela. Barrio residencial Castillo Real, filial número 36, bloque A. Área del terreno: 278 m²

278 m² Precio: ¢14.178.000

¢14.178.000 Contacto: 4800-2284

Lote en Puntarenas

ID propiedad: 11901741

11901741 Ubicación: Puerto Jiménez, Puntarenas. La Palma Barrigones del Bastión, del río Barrigones, 700 metros noroeste, lote 6.

Puerto Jiménez, Puntarenas. La Palma Barrigones del Bastión, del río Barrigones, 700 metros noroeste, lote 6. Área del terreno: 232.04 m²

232.04 m² Precio: ¢6.381.100

¢6.381.100 Contacto: 4800-2284

