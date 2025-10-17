¿Busca casa o lote a buen precio? Coopealianza tiene opciones desde ¢6 millones

Coopealianza tiene varios terrenos y viviendas disponibles a la venta para aquellas personas que están buscando alguna casa o un lugar donde construir una, a un buen precio.
Los precios de los lotes y las casas que tiene Coopealianza van desde los 6 millones hasta los 28 millones de colones.
Este medio se tomó la libertad de escoger algunas opciones con los mejores precios.
A continuación se muestra información sobre algunos terrenos y viviendas que están disponibles en esta entidad:
Lote en Cartago
- ID propiedad: 11901606
- Ubicación: Pejibaye, Jiménez, Cartago. San Joaquín, 1.5 kilómetros norte de la iglesia de San Joaquín de Pejibaye, calle de lastre, mano derecha.
- Área del terreno: 2598 m²
- Área de construcción: 81 m²
- Precio: ¢28.000.000 (antes ¢39.199.479)
- Contacto: 4800-2284
Lote en Limón
- ID propiedad: 1801287
- Ubicación: Pocora, Guácimo, Limón. Barrio Los Laureles, frente a esquina sureste de la Plaza de Deportes.
- Área del terreno: 670 m²
- Precio: ¢8.500.000
- Contacto: 4800-2284
Lote en Coto Brus
- ID propiedad: 11901646
- Ubicación: San Vito, Coto Brus, Puntarenas. Aguas Claras, 150 metros al norte del minisúper La Central.
- Área del terreno: 357 m²
- Área de construcción: 75.74 m²
- Precio: ¢20.975.574
- Contacto: 4800-2284
Lote en Aguas Zarcas
- ID propiedad: 11901719
- Ubicación: Aguas Zarcas, San Carlos, Alajuela. Barrio Los Chiles, de la esquina sureste de la Plaza de Deportes, 90 metros sur, mano derecha.
- Área del terreno: 191 m²
- Área de construcción: 83 m²
- Precio: ¢16.716.729
- Contacto: 4800-2284
Lote en Palmares
- ID propiedad: 11901605
- Ubicación: Granja, Palmares, Alajuela. Barrio residencial Castillo Real, filial número 36, bloque A.
- Área del terreno: 278 m²
- Precio: ¢14.178.000
- Contacto: 4800-2284
Lote en Puntarenas
- ID propiedad: 11901741
- Ubicación: Puerto Jiménez, Puntarenas. La Palma Barrigones del Bastión, del río Barrigones, 700 metros noroeste, lote 6.
- Área del terreno: 232.04 m²
- Precio: ¢6.381.100
- Contacto: 4800-2284
