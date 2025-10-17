Nacional

¿Busca casa o lote a buen precio? Coopealianza tiene opciones desde ¢6 millones

Coopealianza puso a disposición varios terrenos y viviendas a precios accesibles, con propiedades que van desde los ¢6 millones hasta los ¢28 millones en distintas provincias del país

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo
Concasa, venta de vivienda
Coopealianza tiene varios terrenos y casas a la venta con buenos precios. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Coopealianza tiene varios terrenos y viviendas disponibles a la venta para aquellas personas que están buscando alguna casa o un lugar donde construir una, a un buen precio.

LEA MÁS: Este día de octubre depositarán la pensión del IVM y del régimen no contributivo de la CCSS

Los precios de los lotes y las casas que tiene Coopealianza van desde los 6 millones hasta los 28 millones de colones.

Este medio se tomó la libertad de escoger algunas opciones con los mejores precios.

A continuación se muestra información sobre algunos terrenos y viviendas que están disponibles en esta entidad:

Lote en Cartago

Coopealianza tiene varios lotes a la venta a buenos precios, para aquellas personas que están en busca de una casa o un terreno para construir su vivienda.
Coopealianza tiene varios lotes a la venta a buenos precios, para aquellas personas que están en busca de una casa o un terreno para construir su vivienda. (Coopealianza/Coopealianza)
  • ID propiedad: 11901606
  • Ubicación: Pejibaye, Jiménez, Cartago. San Joaquín, 1.5 kilómetros norte de la iglesia de San Joaquín de Pejibaye, calle de lastre, mano derecha.
  • Área del terreno: 2598 
  • Área de construcción: 81 m²
  • Precio: ¢28.000.000 (antes ¢39.199.479)
  • Contacto: 4800-2284

Lote en Limón

Coopealianza tiene varios lotes a la venta a buenos precios, para aquellas personas que están en busca de una casa o un terreno para construir su vivienda.
Coopealianza tiene varios lotes a la venta a buenos precios, para aquellas personas que están en busca de una casa o un terreno para construir su vivienda. (Coopealianza/Coopealianza)
  • ID propiedad: 1801287
  • Ubicación: Pocora, Guácimo, Limón. Barrio Los Laureles, frente a esquina sureste de la Plaza de Deportes.
  • Área del terreno: 670 
  • Precio: ¢8.500.000
  • Contacto: 4800-2284

LEA MÁS: Sorteo de Números Bajos: descubra cómo participar y ganar grandes premios

Lote en Coto Brus

Coopealianza tiene varios lotes a la venta a buenos precios, para aquellas personas que están en busca de una casa o un terreno para construir su vivienda.
Coopealianza tiene varios lotes a la venta a buenos precios, para aquellas personas que están en busca de una casa o un terreno para construir su vivienda. (Coopealianza/Coopealianza)
  • ID propiedad: 11901646
  • Ubicación: San Vito, Coto Brus, Puntarenas. Aguas Claras, 150 metros al norte del minisúper La Central.
  • Área del terreno: 357 
  • Área de construcción: 75.74 m²
  • Precio: ¢20.975.574
  • Contacto: 4800-2284

Lote en Aguas Zarcas

Coopealianza tiene varios lotes a la venta a buenos precios, para aquellas personas que están en busca de una casa o un terreno para construir su vivienda.
Coopealianza tiene varios lotes a la venta a buenos precios, para aquellas personas que están en busca de una casa o un terreno para construir su vivienda. (Coopealianza/Coopealianza)
  • ID propiedad: 11901719
  • Ubicación: Aguas Zarcas, San Carlos, Alajuela. Barrio Los Chiles, de la esquina sureste de la Plaza de Deportes, 90 metros sur, mano derecha.
  • Área del terreno: 191 
  • Área de construcción: 83
  • Precio: ¢16.716.729
  • Contacto: 4800-2284

Lote en Palmares

Coopealianza tiene varios lotes a la venta a buenos precios, para aquellas personas que están en busca de una casa o un terreno para construir su vivienda.
Coopealianza tiene varios lotes a la venta a buenos precios, para aquellas personas que están en busca de una casa o un terreno para construir su vivienda. (Coopealianza/Coopealianza)
  • ID propiedad: 11901605
  • Ubicación: Granja, Palmares, Alajuela. Barrio residencial Castillo Real, filial número 36, bloque A.
  • Área del terreno: 278 
  • Precio: ¢14.178.000
  • Contacto: 4800-2284

Lote en Puntarenas

Coopealianza tiene varios lotes a la venta a buenos precios, para aquellas personas que están en busca de una casa o un terreno para construir su vivienda.
Coopealianza tiene varios lotes a la venta a buenos precios, para aquellas personas que están en busca de una casa o un terreno para construir su vivienda. (Coopealianza/Coopealianza)
  • ID propiedad: 11901741
  • Ubicación: Puerto Jiménez, Puntarenas. La Palma Barrigones del Bastión, del río Barrigones, 700 metros noroeste, lote 6.
  • Área del terreno: 232.04 
  • Precio: ¢6.381.100
  • Contacto: 4800-2284

LEA MÁS: Hiperplasia prostática: causas, síntomas y tratamientos del mal que llevará a Rodrigo Chaves al quirófano

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Coopealianzaterrenos en ventacasas en ventaprecios accesibles
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.