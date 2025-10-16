Este día de octubre depositarán la pensión del IVM y del régimen no contributivo de la CCSS

El 31 de octubre será el pago de la pensión del IVM y régimen no contributivo. (Canva)

Las personas que reciben pensión del IVM y del régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tienen que leer esta información porque les será de mucha utilidad.

Ese dinero es una gran salvada para los pensionados porque es con lo que la hacen frente a los gastos fijos, compran la comida del mes, medicamentos y también con la que se dan los gustos cuando pueden hacerlo.

Si usted es uno de los jubilados del IVM o del régimen no contributivo, le contamos que en este mes la pensión será el viernes 31, es decir, el último día del mes.

La CCSS también anunció las fechas restantes de pago del IVM 2025, incluyendo el depósito del aguinaldo.

Teniendo en cuenta esas fechas, podrá hacer planes y organizarse para comprar los regalos navideños ahora que se acerca la Navidad.

El pago del aguinaldo será en noviembre. (Canva)

Los pensionados recibirán en noviembre el aguinaldo

En noviembre el pago será muy especial, ya que en ese mes también caerá el aguinaldo. Será el viernes 28 de ese mes cuando paguen los dos montos.

En diciembre, el pago de la pensión será el martes 30.

Tenga presente que en estas fechas aumentan las estafas y las trampas para quitarle su dinero, ya que los mañosos andan en busca de los aguinaldos.

No confíe en negocios demasiado buenos y tampoco le dé sus datos personales o sensibles a quienes le ofrecen productos baratos o que le pintan una oportunidad que suena extremadamente buena.