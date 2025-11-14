Debate presidencial de la UNA reunirá a siete candidatos este 18 de noviembre

La Universidad Nacional (UNA) realizará este martes 18 de noviembre su segundo debate presidencial, en el cual los candidatos presentarán sus propuestas en diferentes temas, de cara a las elecciones de 2026.

En este debate participarán siete candidatos presidenciales: Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional; Marco Rodríguez, del Partido Esperanza y Libertad; David Hernández, del Partido de la Clase Trabajadora; Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social; y Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos.

El martes 18 de noviembre habrá un segundo debate de la UNA. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El encuentro se llevará a cabo en el auditorio Cora Ferro Calabrese, ubicado en el Centro Universitario Emilia Prieto Tugores de la UNA, en Heredia, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

La UNA informó que este debate se transmitirá en vivo por medio de la página de Facebook de la universidad y el canal de YouTube del Auditorio Institucional Cora Ferro Calabrese.

LEA MÁS: Anuncian cambio urgente en el pago de licencias de cuido y fase terminal en Costa Rica

Si usted quiere asistir, puede inscribirse por medio de este enlace. Una vez se haya inscrito, se emitirá un código QR personal para que lo presente al ingresar al campus y al auditorio.

Primer debate de la UNA

El pasado 5 de noviembre se realizó el primer debate presidencial de la UNA, en el que participaron Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana; Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación; José Aguilar, del Partido Avanza; y Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática.

Para este encuentro también fueron invitados los candidatos Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), y Luis Amador, del Partido Integración Nacional (PIN), pero no asistieron.

LEA MÁS: Precios al alza: varios productos básicos subieron en ferias y supermercados

Ellos discutieron temas como el medio ambiente, seguridad ciudadana y justicia, el empleo y la educación.

En este debate no hubo réplicas entre los candidatos, sino que cada uno planteó su propuesta según la pregunta que les hacían.

Claudia Dobles, José Aguilar Berrocal, Juan Carlos Hidalgo, Fernando Zamora y Boris Molina participaron en el primer debate de la UNA. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

¿Cuándo son los otros debates presidenciales?

La UNA tiene pendiente un tercer debate que se llevará a cabo el martes 25 de noviembre.

Al día siguiente, el 26 de noviembre, se realizará el debate del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), en el cual 18 candidatos hablarán sobre el futuro de la educación pública del país.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves sorprendió a toda la Asamblea Legislativa con lo que hizo apenas terminó de hablar su abogado