Precios al alza: varios productos básicos subieron en ferias y supermercados

El Consejo Nacional de Producción (CNP) dio a conocer la lista de productos que aumentaron de precio la semana pasada en los supermercados, las ferias del agricultor y las carnicerías. Debido a estos cambios, los consumidores deberán ajustar su presupuesto para las compras.

En las ferias del agricultor, el producto que más subió de precio fue el chile dulce en comparación a la semana del 27 al 31 de octubre.

Tuvo una variación de 32.5%, es decir, pasó de 302 a 400 colones.

Otros productos que también aumentaron su valor fueron la cebolla seca amarilla, la lechuga americana, el repollo verde y el tomate.

El producto que más subió de precio en las ferias del agricultor la semana pasada es el chile dulce. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

En el caso de la cebolla amarilla, pasó de 614 a 632 colones, mientras que la lechuga americana subió de 300 a 310 colones.

El repollo verde aumentó de 410 a 419 colones y el tomate, de 953 a 1.047 colones.

Tanto el aguacate importado como el aguacate nacional mantuvieron su precio, así como la piña grande y los huevos.

¿Cuáles productos subieron de precio en los supermercados?

Algunos productos también aumentaron su precio en los supermercados, por ejemplo, el chile dulce, la lechuga americana, el repollo verde y el tomate.

En el caso del chile dulce, pasó de 476 a 519 colones.

La lechuga americana subió de 265 a 273 colones, mientras que el repollo verde pasó de 588 a 612 colones.

El tomate tuvo una variación de 3.4% en comparación a la semana del 27 al 31 de octubre, es decir, subió de 1.252 a 1.295 colones.

Por otra parte, algunos productos bajaron de precio como la cebolla seca amarilla, la papa blanca y la zanahoria.

Los productos que subieron de precio en los supermercados la semana pasada fueron el chile dulce, el repollo verde, el tomate y la lechuga americana. Foto: Jorge Navarro (Jorge Navarro para La Nación)

Este tipo de carne subió de precio en las carnicerías

La chuleta económica de cerdo subió de precio la semana pasada en las carnicerías. Pasó de 3.080 a 3.246 colones.

El bistec de res especial, la carne molida premium de res, la pechuga de pollo entera y el pollo entero limpio mantuvieron su valor.

En los supermercados, la posta de cerdo aumentó de precio. Ahora está en 3.316 colones.

