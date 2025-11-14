Precios al alza: varios productos básicos subieron en ferias y supermercados

El Consejo Nacional de Producción (CNP) dio a conocer la lista de productos que aumentaron de precio la semana pasada en los supermercados, las ferias del agricultor y las carnicerías. Debido a estos cambios, los consumidores deberán ajustar su presupuesto para las compras.
En las ferias del agricultor, el producto que más subió de precio fue el chile dulce en comparación a la semana del 27 al 31 de octubre.
Tuvo una variación de 32.5%, es decir, pasó de 302 a 400 colones.
Otros productos que también aumentaron su valor fueron la cebolla seca amarilla, la lechuga americana, el repollo verde y el tomate.
En el caso de la cebolla amarilla, pasó de 614 a 632 colones, mientras que la lechuga americana subió de 300 a 310 colones.
El repollo verde aumentó de 410 a 419 colones y el tomate, de 953 a 1.047 colones.
Tanto el aguacate importado como el aguacate nacional mantuvieron su precio, así como la piña grande y los huevos.
¿Cuáles productos subieron de precio en los supermercados?
Algunos productos también aumentaron su precio en los supermercados, por ejemplo, el chile dulce, la lechuga americana, el repollo verde y el tomate.
En el caso del chile dulce, pasó de 476 a 519 colones.
La lechuga americana subió de 265 a 273 colones, mientras que el repollo verde pasó de 588 a 612 colones.
El tomate tuvo una variación de 3.4% en comparación a la semana del 27 al 31 de octubre, es decir, subió de 1.252 a 1.295 colones.
Por otra parte, algunos productos bajaron de precio como la cebolla seca amarilla, la papa blanca y la zanahoria.
Este tipo de carne subió de precio en las carnicerías
La chuleta económica de cerdo subió de precio la semana pasada en las carnicerías. Pasó de 3.080 a 3.246 colones.
El bistec de res especial, la carne molida premium de res, la pechuga de pollo entera y el pollo entero limpio mantuvieron su valor.
En los supermercados, la posta de cerdo aumentó de precio. Ahora está en 3.316 colones.
