¡ATENCIÓN! Cierres de locura en el Tárcoles por varias semanas: Vea los horarios

El MOPT anunció nuevos cierres parciales en el puente sobre el río Tárcoles debido a trabajos de rehabilitación que se desarrollarán durante todo noviembre

Por Ingrid Hidalgo

Si usted transita por el puente sobre el río Tárcoles, deberá tomar previsiones, ya que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que habrá cierres parciales debido a trabajos en la estructura.

Desde hace varios meses, las autoridades realizan obras de rehabilitación en el puente y para avanzar con algunas de las intervenciones necesarias y reducir riesgos para quienes circulan por la zona, se aplicarán cierres temporales en distintos días y horarios.

A partir de este viernes 14 de noviembre, se efectuarán cierres parciales entre las 6:00 a.m. y 6:30 a.m. y entre las 11:00 a.m. y 11:30 a.m. para suministrar agua destinada a perforaciones en las dovelas. Esta medida regirá durante este fin de semana y nuevamente el 21 de noviembre.

MOPT realiza obras en puente sobre río Tárcoles
El MOPT realiza obras de rehabilitación en el puente sobre el río Tárcoles. Debido a ello, durante noviembre habrá cierres parciales para los conductores.

Del 17 al 20 de noviembre, también habrá cierres de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. para el suministro de agua para perforaciones en las dovelas, las mediciones para confeccionar las platinas de anclaje y el colado de dintel en dovela de pila eje 2.

Otro cierre similar se aplicará del 24 al 27 de noviembre, entre las 7:00 a.m. a 4:00 p.m., para instalar las platinas de anclaje.

El último cierre está programado para el 30 de noviembre, entre las 6:00 a.m. y 10:00 a.m., por trabajos de colado de dintel en dovela de pila eje 2.

Las autoridades recordaron que las personas pueden cruzar el puente únicamente para trasladarse de un punto a otro. No está permitido utilizarlo para el avistamiento de cocodrilos.

Falta mucho para terminar obras

El MOPT indicó que el proyecto presenta un avance general del 35%.

MOPT realiza obras en puente sobre río Tárcoles
El MOPT realiza obras de rehabilitación en el puente sobre el río Tárcoles. Debido a ello, durante noviembre habrá cierres parciales para los conductores.

“Se completaron las obras temporales necesarias tanto en los pasos provisionales como los apoyos en los ejes 1 y 6, se mantienen trabajos activos de reforzamiento en los ejes 2, 3, 4 y 5 y las pilas 1, 2, 3 y 4 y este fin de semana iniciará el proceso de demolición de los bastiones en eje 1 y 6″, indicó el ministerio.

