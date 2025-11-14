¡ATENCIÓN! Cierres de locura en el Tárcoles por varias semanas: Vea los horarios

Si usted transita por el puente sobre el río Tárcoles, deberá tomar previsiones, ya que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que habrá cierres parciales debido a trabajos en la estructura.

Desde hace varios meses, las autoridades realizan obras de rehabilitación en el puente y para avanzar con algunas de las intervenciones necesarias y reducir riesgos para quienes circulan por la zona, se aplicarán cierres temporales en distintos días y horarios.

A partir de este viernes 14 de noviembre, se efectuarán cierres parciales entre las 6:00 a.m. y 6:30 a.m. y entre las 11:00 a.m. y 11:30 a.m. para suministrar agua destinada a perforaciones en las dovelas. Esta medida regirá durante este fin de semana y nuevamente el 21 de noviembre.

El MOPT realiza obras de rehabilitación en el puente sobre el río Tárcoles. Debido a ello, durante noviembre habrá cierres parciales para los conductores. (MOPT/MOPT)

Del 17 al 20 de noviembre, también habrá cierres de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. para el suministro de agua para perforaciones en las dovelas, las mediciones para confeccionar las platinas de anclaje y el colado de dintel en dovela de pila eje 2.

Otro cierre similar se aplicará del 24 al 27 de noviembre, entre las 7:00 a.m. a 4:00 p.m., para instalar las platinas de anclaje.

El último cierre está programado para el 30 de noviembre, entre las 6:00 a.m. y 10:00 a.m., por trabajos de colado de dintel en dovela de pila eje 2.

Las autoridades recordaron que las personas pueden cruzar el puente únicamente para trasladarse de un punto a otro. No está permitido utilizarlo para el avistamiento de cocodrilos.

Falta mucho para terminar obras

El MOPT indicó que el proyecto presenta un avance general del 35%.

“Se completaron las obras temporales necesarias tanto en los pasos provisionales como los apoyos en los ejes 1 y 6, se mantienen trabajos activos de reforzamiento en los ejes 2, 3, 4 y 5 y las pilas 1, 2, 3 y 4 y este fin de semana iniciará el proceso de demolición de los bastiones en eje 1 y 6″, indicó el ministerio.

