Guanacaste estrena nuevas rutas aéreas a Norteamérica para esta temporada alta

Las autoridades de Guanacaste Aeropuerto, conocido también como Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, anunciaron la apertura de nuevas rutas aéreas desde la provincia guanacasteca hacia Norteamérica.

Debido a la temporada alta, que se extiende de noviembre de este año a abril de 2026, varias aerolíneas expandieron sus operaciones en Costa Rica, por lo que el país recibirá a más turistas norteamericanos y, además, los costarricenses tienen más posibilidades de viajar al norte del continente americano desde Guanacaste.

LEA MÁS: Última oportunidad: Así se aplica a la beca del MEP que paga hasta ¢104.000 al mes

La aerolínea WestJet ampliará sus operaciones con dos rutas desde Vancouver y Winnipeg en Canadá. La ruta Vancouver-Guanacaste se inaugurará el 12 de diciembre y, a partir del 20 de diciembre, estará disponible la ruta Winnipeg-Guanacaste.

Habrá nuevas rutas aéreas desde Guanacaste hacia Norteamérica por la temporada alta. (Sergio Morales/Sergio Morales)

Por otra parte, la aerolínea Porter operará por primera vez en Centroamérica con vuelos directos desde Toronto y Ottawa en Canadá.

La ruta Toronto-Guanacaste se inaugurará el 4 de diciembre, mientras que la ruta Ottawa-Guanacaste estará disponible a partir del 17 de diciembre.

LEA MÁS: Comparecencia de Rodrigo Chaves: Ni había empezado el presidente a hablar cuando se dio el primer problema

Vuelos hacia Estados Unidos desde Guanacaste

También se anunciaron nuevas rutas hacia algunas ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, Fort Lauderdale y Detroit, desde la provincia guanacasteca.

La aerolínea JetBlue iniciará operaciones con la ruta Fort Lauderdale-Guanacaste a partir del 4 de diciembre, con frecuencia diaria.

Además, se incrementarán los vuelos desde Boston el 18 de diciembre; es decir, pasarán de 3 a 7 vuelos semanales.

Por otra parte, la aerolínea Delta también expandirá sus operaciones. Habrá una nueva ruta directa con la ciudad de Detroit a partir del 20 de diciembre.

Más turistas norteamericanos podrán visitar Costa Rica con vuelos hacia Guanacaste. Fotografía: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

Las autoridades también anunciaron que se reiniciarán rutas estacionales como Baltimore, Minneapolis y Denver.

“Guanacaste Aeropuerto continúa ampliando su conectividad, y nos complace anunciar la apertura de cinco nuevas rutas, así como la incorporación de un nuevo operador aéreo”, dijo César Jaramillo, gerente general del aeropuerto guanacasteco.

“La oferta de asientos para esta temporada alta representa un 10% de incremento con respecto a la temporada alta anterior”, añadió.

LEA MÁS: 200 conductores de Uber se unen para dar lucha histórica en Costa Rica por sus vacaciones y aguinaldos