MOPT realizará cierres de 15 minutos por construcción de puente en Pérez Zeledón

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que realizará cierres breves de 15 minutos en La Palma de Pérez Zeledón por la construcción del nuevo puente sobre el río Pacuar.

Esta medida se aplicará a partir del 20 de noviembre, en cualquier momento el día.

Debido a que harán trabajos de colocación de vigas de acero del puente, se realizarán los cierres intermitentes que durarán 15 minutos para no poner en riesgo a los conductores.

Las autoridades indicaron que esta medida se aplicará también para trasladar de lugar las grúas que levantarán, moverán y colocarán las vigas metálicas en su sitio.

El MOPT está construyendo un nuevo puente sobre el río Pacuar en Pérez Zeledón (MOPT/MOPT)

¿Cuándo estaría listo el proyecto?

El MOPT informó que este proyecto estaría listo en el primer trimestre de 2026.

Actualmente, tiene un avance de un 55%. Durante noviembre, los funcionarios han trabajado en la colada de los parapetos del bastión 2, la colocación de las vigas de la etapa 1, en el bastión 2, y el armado de las vigas principales en el bastión 1, en la etapa 2.

También se está trabajando en el armado de la pila provisional que sostendrá las vigas principales en la etapa 2.

Otros cierres

Las autoridades también están realizando cierres en algunos sectores por trabajos viales, por ejemplo, en el puente sobre el río Tárcoles, en la ruta nacional 34.

En los próximos días habrá cierres parciales debido a trabajos en la estructura como parte de la rehabilitación del puente.

Del lunes 17 al jueves 20 de noviembre habrá cierres de 6:00 a.m. a 4:00 p.m.

El 21 de noviembre habrá dos cierres parciales: entre las 6:00 a.m. y las 6:30 p.m. y entre las 11:00 a.m. y 11:30 a.m.

Otro cierre similar se realizará del 24 al 27 de noviembre, entre 7:00 a.m. y 4:00 p.m.

El último cierre se hará el 30 de noviembre entre 6:00 a.m. y 10:00 a.m.

El MOPT anunció cierres parciales por obras en el puente sobre el río Tárcoles. (MOPT/MOPT)

Por otra parte, el MOPT anunció que a partir del lunes 17 de noviembre se inició la intervención de dos carriles del tronco central de Circunvalación, en sentido Zapote-Hatillos, por lo que se cerró el paso de vehículos.

Los otros dos carriles de la ruta nacional 39 funcionarán uno por sentido de circulación, uno hacia Hatillos y otro hacia Zapote.

Debido a eso, este martes 18 de noviembre se reportó una gran presa en las cercanías del Parque de la Paz.

