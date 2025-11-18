Nacional

Trump anuncia una forma más fácil de conseguir la visa de Estados Unidos

Por Rocío Sandí

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció una forma más fácil de sacar la visa.

El mandatario estadounidense anunció que darán prioridad a las citas para visas de los viajeros extranjeros que tengan entradas para los partidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El presidente estadounidense Donald Trump, junto a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, el presidente de la FIFA Gianni Infantino, y el secretario de Estado Marco Rubio, durante la reunión en el Salón Oval de la Casa Blanca.
Trump anunció una forma fácil de conseguir la visa de Estados Unidos. (AFP)

Según informó el medio de comunicación CNN, Trump instó a los visitantes que planean viajar a Estados Unidos para la Copa Mundial, a que soliciten su visa de inmediato, al tiempo que anunció el sistema de priorización de citas de la FIFA en el Despacho Oval junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El secretario de Estado, Marco Rubio, se sumó al llamado a actuar con rapidez, instando a quienes tienen entradas a solicitar su visa lo antes posible.

“Tu boleto no es una visa. No garantiza la admisión a Estados Unidos. Les garantiza una cita prioritaria”, agregó Rubio.

El secretario había dicho en mayo pasado que el Departamento de Estado podría aumentar el personal en ciertas embajadas para agilizar el procesamiento de visas antes del mundial y los Juegos Olímpicos en Estados Unidos.

Donald Trump y Gianni Infantino
El anuncio lo hizo el presidente de Estados Unidos este lunes. (AFP)

De momento, se detalló que han enviado a más de 400 funcionarios consulares adicionales en todo el mundo, duplicando, en algunos casos, la presencia consular en nuestras embajadas en ciertos países.

Las autoridades estadounidenses continúan buscando un equilibrio entre la postura estricta del presidente Donald Trump, en materia de inmigración, y la afluencia de viajeros internacionales para el torneo de fútbol. El plan fue nombrado “FIFA pass” que significa: “sistema de programación de citas prioritarias”.

