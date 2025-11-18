Nacional

¿Por qué tantas personas colocan romero y sal en un frasco dentro de la casa? La respuesta lo sorprenderá

Una sencilla preparación con romero y sal gruesa promete mejorar el ambiente del hogar

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA

La mezcla de romero y sal gruesa se ha convertido en una aliada doméstica para mantener espacios más frescos, secos y agradables, además de ser usada tradicionalmente para equilibrar la energía del hogar.

¿Cómo actúa esta combinación en el ambiente?

El romero es una planta con bondades para la salud y le ayuda con la prosperidad.
El romero es una planta con bondades para la salud y le ayuda con la prosperidad. X (antiguo Twitter).

La sal gruesa destaca por absorber humedad y malos olores, lo que evita que los espacios se sientan pesados. El romero, por su parte, libera un aroma herbal que transmite sensación de limpieza y bienestar. Juntos, forman un purificador natural que muchas personas colocan en zonas de alto tránsito para mejorar la armonía del hogar.

LEA MÁS: ¿Cómo evitar los ratones en casa durante el frío? Consejos y verdades para evitar una plaga

¿Dónde colocar el frasco?

El frasco suele ubicarse en la entrada, ya que se asocia con protección energética; en el living o comedor, para equilibrar áreas de encuentro; en el baño, para contrarrestar humedad; cerca del placard, para mantener el aire seco; y en la cocina, donde ayuda a atenuar olores intensos.

Preparación e indicaciones

La mezcla de sal gruesa y romero ayuda a mantener ambientes más secos.
La mezcla de sal gruesa y romero ayuda a mantener ambientes más secos. (Foto IA) (Gemini/Made with Google AI)

Para armarlo, solo se necesita una base de sal gruesa y algunas ramitas de romero. Puede intercalarse en capas para un diseño más decorativo. Se recomienda dejarlo destapado si se desea perfumar el ambiente. Su duración es de 30 a 45 días, dependiendo de la humedad del lugar; si la sal está muy húmeda o el romero pierde aroma, es momento de reemplazarlo.

LEA MÁS: El pan “milagroso” que le ayuda a bajar de peso y a sanar su intestino

Un aliado también en la cocina

El romero mantiene un rol histórico en la gastronomía. Sus compuestos aromáticos favorecen la digestión tras comidas abundantes, su carácter antioxidante protege las células y su fragancia se asocia con una mejor concentración y claridad mental en el corto plazo.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
HogarConsejosRecetas caserasRomeroSal gruesaNotas IALTNotas IALTH
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.