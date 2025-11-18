¿Por qué tantas personas colocan romero y sal en un frasco dentro de la casa? La respuesta lo sorprenderá

La mezcla de romero y sal gruesa se ha convertido en una aliada doméstica para mantener espacios más frescos, secos y agradables, además de ser usada tradicionalmente para equilibrar la energía del hogar.

¿Cómo actúa esta combinación en el ambiente?

La sal gruesa destaca por absorber humedad y malos olores, lo que evita que los espacios se sientan pesados. El romero, por su parte, libera un aroma herbal que transmite sensación de limpieza y bienestar. Juntos, forman un purificador natural que muchas personas colocan en zonas de alto tránsito para mejorar la armonía del hogar.

¿Dónde colocar el frasco?

El frasco suele ubicarse en la entrada, ya que se asocia con protección energética; en el living o comedor, para equilibrar áreas de encuentro; en el baño, para contrarrestar humedad; cerca del placard, para mantener el aire seco; y en la cocina, donde ayuda a atenuar olores intensos.

Preparación e indicaciones

Para armarlo, solo se necesita una base de sal gruesa y algunas ramitas de romero. Puede intercalarse en capas para un diseño más decorativo. Se recomienda dejarlo destapado si se desea perfumar el ambiente. Su duración es de 30 a 45 días, dependiendo de la humedad del lugar; si la sal está muy húmeda o el romero pierde aroma, es momento de reemplazarlo.

Un aliado también en la cocina

El romero mantiene un rol histórico en la gastronomía. Sus compuestos aromáticos favorecen la digestión tras comidas abundantes, su carácter antioxidante protege las células y su fragancia se asocia con una mejor concentración y claridad mental en el corto plazo.

