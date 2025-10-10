Internacionales

¿Cómo evitar los ratones en casa durante el frío? Consejos y verdades para evitar una plaga

Detectar un solo ratón dentro de una vivienda es motivo suficiente para actuar. Los especialistas aconsejan aplicar el principio de “tolerancia cero” y optar por estrategias de prevención y control certificadas

Por El Universal / México / GDA
Ratón
Detectar excrementos o cables mordidos es una señal de alerta temprana.

Con la baja de temperaturas, los ratones y ratas tienden a ingresar a las viviendas en busca de calor, alimento y refugio. En épocas de lluvia estos animales aprovechan grietas, desagües y huecos estructurales para acceder a los hogares y reproducirse.

Los expertos en control de plagas advierten que la presencia de un solo ejemplar ya debe considerarse una señal de alerta, recomendando intervenir de inmediato y sin recurrir a métodos improvisados.

¿Por qué aparecen y cómo detectarlos?

El ingreso de roedores no siempre se relaciona con la falta de higiene. A veces, una rendija mínima o un envase mal cerrado basta para atraerlos. También influyen los alrededores con basura, restos de comida o agua acumulada.

Los primeros indicios de su presencia incluyen:

  • Ruidos nocturnos en techos o paredes.
  • Excrementos oscuros similares a granos de arroz.
  • Cables o muebles mordidos.
  • Manchas o rastros grasos en pisos y zócalos.

Suelen esconderse en zonas poco visibles, como falsos techos, bodegas o detrás del mobiliario.

Mitos y errores frecuentes

Los especialistas desmienten que los aromas de menta, lavanda o eucalipto sirvan para repeler ratones. No existe evidencia científica que respalde esos métodos.

Tampoco se recomienda el uso indiscriminado de rodenticidas o venenos domésticos, ya que pueden poner en riesgo a niños, mascotas y fauna silvestre, sin eliminar el problema de raíz.

¿Qué sí funciona?

Las estrategias más eficaces combinan prevención, limpieza y control especializado:

  1. Sellar accesos: cubrir grietas, rendijas, tuberías y desagües para impedir su entrada.
  2. Mantener el orden y la limpieza: guardar alimentos en recipientes herméticos y desechar los residuos a diario.
  3. Usar trampas o dispositivos ultrasónicos: útiles en infestaciones leves, siempre con revisión continua.
  4. Contactar a profesionales: las empresas certificadas pueden inspeccionar, sellar entradas y aplicar tratamientos seguros.

Riesgos para la salud y el hogar

La presencia de ratones puede causar daños materiales y riesgos sanitarios. Estos animales son transmisores de leptospirosis, salmonelosis y otras enfermedades. Además, al roer cables o tuberías, pueden provocar cortocircuitos e incendios.

En áreas rurales, también afectan cultivos y especies locales, incrementando las pérdidas económicas.

¿Cómo prevenir su regreso

Los ratones buscan refugio en viviendas durante el frío para hallar calor y alimento. (sciencephotogallery)

La prevención debe mantenerse durante todo el año:

  • No dejar bolsas de basura fuera de los contenedores.
  • No arrojar restos de comida al inodoro.
  • Reparar fugas de agua y eliminar zonas húmedas.
  • Realizar limpiezas periódicas dentro y fuera del hogar.

El mantenimiento preventivo y las inspecciones regulares son claves para evitar que una pequeña presencia se transforme en una plaga.

*Nota realizada con ayuda de IA.

El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

