Mujer muere tras ser mordida por perro durante pelea por nuggets de pollo en Inglaterra

Michelle Hempstead, de 34 años, murió tras ser mordida accidentalmente por su perro en Essex, Inglaterra. Tomada de GDA/O Globo/Brasil (O Globo/O Globo)

Un informe judicial en Chelmsford, Inglaterra, determinó que la británica Michelle Hempstead, de 34 años, murió de forma accidental tras ser mordida por uno de sus perros mientras los alimentaba.

El incidente ocurrió el 29 de julio de 2024 en su apartamento de Southend, Essex, y la víctima falleció al día siguiente debido a la pérdida masiva de sangre, según publicó O Globo con información de The Independent.

El legista senior de Essex, Lincoln Brookes, explicó que la mujer fue herida en el brazo izquierdo por su perro Trigg, un cruce entre mastín y rottweiler, durante una disputa con su otro perro, Pom, un lulu de Pomerania. La mordida accidental cortó una arteria principal, lo que provocó una hemorragia fatal.

Un “accidente absolutamente bizarro”

El compañero de Michelle, Samuel West, relató ante las autoridades que todo ocurrió de forma repentina mientras la mujer lanzaba nuggets de pollo al aire para alimentar a sus mascotas. En medio del juego, Pom se adelantó para atrapar la comida, y Trigg reaccionó con un movimiento brusco que terminó hiriendo a su dueña.

“Fue un accidente absolutamente bizarro”, declaró West, quien aseguró que el perro era extremadamente dócil y solía dormir junto a Michelle.

Ambos animales fueron sacrificados tras el incidente, según las autoridades británicas (imagen con fines ilustrativos).

Los animales fueron sacrificados tras el incidente

De acuerdo con The Independent, la policía británica incautó a los dos perros tras el ataque. Como Michelle era la única responsable legal, las autoridades decidieron sacrificarlos, siguiendo las normas de la Policía Metropolitana para este tipo de casos.

El hecho generó debate en redes sociales sobre el comportamiento animal y la responsabilidad de los dueños, especialmente cuando se trata de razas grandes.

Una tragedia tras otra

El legista Lincoln Brookes destacó que la muerte de Michelle ocurrió en un momento especialmente difícil para su familia.

Semanas antes, la mujer había perdido a su hija, un hecho que la mantenía en duelo.

“Ella aún estaba recuperándose de eso”, afirmó el funcionario, quien concluyó que la mordida no fue intencional y que se trató de un accidente doméstico sin indicios de agresividad por parte de los animales.

