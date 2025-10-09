Internacionales

Así fue el triste final de Karolina Krzyzak, la joven vegana que solo se alimentaba de frutas

La joven polaca de 27 años falleció en un hotel de Bali tras adoptar una dieta basada exclusivamente en frutas crudas. El personal del lugar advirtió su frágil estado, pero ella se negó a recibir atención médica

Por El Universal / México / GDA
El personal del resort intentó convencerla de recibir atención médica, sin éxito.
El personal del resort intentó convencerla de recibir atención médica, sin éxito. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

La joven Karolina Krzyzak, de 27 años y originaria de Varsovia, Polonia, fue hallada sin vida en su habitación del Sumberkima Hill Resort, en Bali, Indonesia.

Según reportó El Universal de México (GDA) con información de The Sun, la mujer seguía una dieta frutariana extrema, basada únicamente en frutas crudas, lo que le provocó una malnutrición severa.

Una dieta extrema y un final trágico

Al momento de su fallecimiento, Krzyzak pesaba apenas 22 kilos. El personal del resort relató que desde su llegada, en diciembre de 2024, la joven se veía demacrada y débil. En una ocasión, un recepcionista tuvo que ayudarla a llegar hasta su habitación porque ya no tenía fuerzas para caminar.

Los empleados señalaron que intentaron convencerla en varias oportunidades de buscar ayuda médica, pero ella siempre se negó. La joven consideraba que su alimentación era parte de un estilo de vida saludable y espiritual.

Así se veía Karolina mucho tiempo antes de empezar con la dieta tan extrema.
Así se veía Karolina mucho tiempo antes de empezar con la dieta tan extrema. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

De Varsovia a Bali en busca de bienestar

Karolina era exalumna de la Universidad de Leeds, en Inglaterra, y había viajado a Bali para conectar con personas que compartieran su visión sobre el veganismo y el bienestar natural. Sin embargo, familiares y amigos confirmaron que padecía Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) desde hacía varios años, lo que habría influido en su decisión de mantener una dieta tan restrictiva.

A pesar de los intentos de sus allegados por persuadirla de modificar sus hábitos alimenticios, la joven mantuvo su postura hasta el final.

La joven fue hallada sin vida en su habitación del Sumberkima Hill Resort, en el norte de Bali.
La joven fue hallada sin vida en su habitación del Sumberkima Hill Resort, en el norte de Bali. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Tres días antes del desenlace

Krzyzak llegó al resort el 29 de diciembre de 2024 y fue hallada sin vida apenas tres días después, cuando un amigo local alertó al personal del hotel por no haber podido comunicarse con ella.

Los trabajadores encontraron su cuerpo en la habitación y notificaron de inmediato a las autoridades. Hasta el momento, las investigaciones apuntan a que la causa del deceso fue una desnutrición extrema asociada a su dieta frutariana.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es del medio El Universal de México, perteneciente al Grupo de Diarios América (GDA).

