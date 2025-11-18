MEP amonesta a director por ingreso de joven ligado al PPSO en centro educativo

El Ministerio de Educación Pública (MEP) amonestó por escrito al director del Colegio Cedros de Montes de Oca por permitirle el ingreso a un joven representante del Partido Pueblo Soberano (PPSO), quien se habría hecho pasar por un funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para dar una charla.

En la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, el ministro Leonardo Sánchez se refirió a la situación que se presentó a finales de setiembre.

LEA MÁS: La Inteligencia Artificial recomienda estos números para sorteo de Chances de este martes 18 de noviembre

“La normativa establece que se debe hacer un estudio respectivo para determinar la gravedad de la situación y, a partir de eso, aplicar una sanción, sea una amonestación escrita, una suspensión sin goce de salario o, incluso, dependiendo de la gravedad, el despido cuando corresponda”, explicó el jerarca.

En este caso, se aplicó una amonestación escrita, según indicó el ministro en la comisión.

“Fue una llamada de atención escrita porque, según determinó la supervisora, hubo una falta al control interno al no haber verificado que la persona fuera funcionaria del Tribunal Supremo de Elecciones. Eso se considera, dentro de nuestra normativa, un incumplimiento del control interno”, dijo Sánchez.

El MEP amonestó al director del colegio que permitió el ingreso al joven del PPSO que se habría hecho pasar por un funcionario del TSE. (Jose Cordero/José Cordero)

Sánchez indicó que en los centros educativos no está permitido realizar actos de proselitismo ni propaganda partidaria. Tampoco se pueden utilizar imágenes de partidos políticos externos a los del centro educativo, tendencias o candidaturas presidenciales.

Cada centro educativo debe contar con una normativa que regule el ingreso de personas particulares, la cual tenía el colegio de Cedros de Montes de Oca.

LEA MÁS: MOPT realizará cierres de 15 minutos por construcción de puente en Pérez Zeledón

¿Qué pasó con el joven del PPSO?

A finales de setiembre, un joven, de nombre Alexis Calderón, ingresó al centro educativo ubicado en Montes de Oca para dar una charla sobre el sufragio, pero sacó una bandera del Partido Pueblo Soberano (PPSO), con el cual Laura Fernández busca la presidencia.

El joven le comentó a La Teja que utilizó la bandera para identificarse ante los estudiantes como integrante de la agrupación política. Él explicó la importancia de ir a votar.

Según el colegio donde hizo la charla, el muchacho se hizo pasar por un funcionario del TSE e incluso se presentó en el centro educativo como empleado del Órgano Constitucional.

No obstante, Calderón afirmó a La Teja que él se identificó como integrante de la agrupación política en todo momento y no como funcionario del TSE.

Miembro de PPSO entró a colegio con bandera del partido a dar una charla (Tomada de redes sociales/Tomada del Facebook de Alexis Calderón)

El PPSO negó que el joven formaba parte del partido político. Fernando Brenes, jefe de prensa de la agrupación, señaló que él no está inscrito ante el TSE en la estructura de Juventud del PPSO.

En la comisión que se realizó este martes, el ministro Leonardo Sánchez indicó que, según un oficio que emitió el director del centro educativo, él se encontraba en una cita médica cuando el joven visitó el colegio. En su lugar, lo atendió la asistente de dirección.

LEA MÁS: ¿Se topó una gran presa en el Parque de la Paz? Ármese de paciencia porque podría volver a pasar