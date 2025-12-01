El acumulado de la JPS sigue sin caer y crecen los premios

El acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) continúa sin salir.

Este domingo 30 de noviembre se jugó el sorteo de la Lotería y, posteriormente, se realizó el del acumulado, que solo sigue creciendo.

Esto quiere decir que el monto del acumulado 1 y 2 aumentó unos millones de colones más, por lo que el premio será aún más jugoso para este martes 2 de diciembre, si es que sale.

El acumulado 1 ahora es de 1.095 millones de colones en 2 emisiones y el acumulado 2, de 350 millones de colones en 2 emisiones.

En el sorteo del acumulado que se realizó el domingo 30 de noviembre, salió un premio extra de 2.500.000 de colones en 2 emisiones, con el número 12 y la serie 464.

¿Cuándo se jugará el acumulado?

Este martes 2 de diciembre se realizará el sorteo de Chances y, luego, el del acumulado.

Si el acumulado no sale otra vez, el monto seguirá aumentándose y se jugará de nuevo el domingo 7 de diciembre.

Según la JPS, quedan 29 bolitas con premios extras y 2 con la palabra “ACUMULADO”.

Este martes 2 de diciembre se jugará el sorteo de Chances y posteriormente, el del acumulado, para ver si salen premios extras o finalmente, el acumulado. (JPS/JPS)

El acumulado no sale desde el 21 de setiembre de este año. La combinación ganadora fue el número 00 con la serie 974, con un total de 350 millones de colones.

