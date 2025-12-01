Nacional

El acumulado de la JPS sigue sin caer y crecen los premios

Acá le contamos en cuánto está el acumulado de la JPS y cuándo serán los próximos sorteos

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

El acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) continúa sin salir.

Este domingo 30 de noviembre se jugó el sorteo de la Lotería y, posteriormente, se realizó el del acumulado, que solo sigue creciendo.

LEA MÁS: Estos son los sorteos de la JPS para diciembre y sus millonarios premios

Esto quiere decir que el monto del acumulado 1 y 2 aumentó unos millones de colones más, por lo que el premio será aún más jugoso para este martes 2 de diciembre, si es que sale.

El acumulado 1 ahora es de 1.095 millones de colones en 2 emisiones y el acumulado 2, de 350 millones de colones en 2 emisiones.

La JPS adquirió tres tómbolas para realizar los sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional, estas tómbolas son una gran innovación para continuar garantizando un proceso justo y confiable para la selección de números, series y premios de los sorteos.
El acumulado de la JPS continúa sin salir en los sorteos, por lo que el monto del 1 y el 2 aumentó unos millones más. (Captura de pantalla)

En el sorteo del acumulado que se realizó el domingo 30 de noviembre, salió un premio extra de 2.500.000 de colones en 2 emisiones, con el número 12 y la serie 464.

LEA MÁS: La Sabana fue escenario de una belleza de desfile de boyeros, vea las mejores fotos

¿Cuándo se jugará el acumulado?

Este martes 2 de diciembre se realizará el sorteo de Chances y, luego, el del acumulado.

Si el acumulado no sale otra vez, el monto seguirá aumentándose y se jugará de nuevo el domingo 7 de diciembre.

Según la JPS, quedan 29 bolitas con premios extras y 2 con la palabra “ACUMULADO”.

Este viernes 7 de noviembre se realizó el sorteo de Chances de la Junta de Protección Social.
Este martes 2 de diciembre se jugará el sorteo de Chances y posteriormente, el del acumulado, para ver si salen premios extras o finalmente, el acumulado. (JPS/JPS)

El acumulado no sale desde el 21 de setiembre de este año. La combinación ganadora fue el número 00 con la serie 974, con un total de 350 millones de colones.

LEA MÁS: Corazón de paciente volvió a latir gracias a dispositivo usado por primera vez en Costa Rica

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
acumulado JPSLotería Nacionalpremio millonariosorteo de Chances
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.