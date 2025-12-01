Estos son los sorteos de la JPS para diciembre y sus millonarios premios

Llegó diciembre y esto significa que habrá nuevas oportunidades para que se vuelva millonario durante el último mes del año. La Junta de Protección Social (JPS) anunció el calendario de los sorteos de Chances y Lotería que realizará.

Si usted quiere probar suerte, aproveche los sorteos para comprar un pedacito con su número favorito.

Estas son las fechas de los próximos juegos de la JPS:

Sorteo de Chances: Martes 2 de diciembre.

Sorteo extraordinario de Vacunación (Lotería): Domingo 7 de diciembre.

Sorteo extraordinario de Navidad (Lotería, Gordo navideño): Domingo 14 de diciembre.

Sorteo extraordinario de Consolación 1 (Lotería): Domingo 21 de diciembre.

Sorteo extraordinario de Consolación 2 (Lotería): Domingo 28 de diciembre.

Durante este diciembre habrá varios sorteos extraordinarios de la Lotería. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

¿Qué montos tienen los premios?

Los premios de los sorteos de la JPS están muy jugosos, especialmente los de la Lotería extraordinaria de Navidad, Consolación 1 y Consolación 2.

En el caso del sorteo extraordinario de Navidad, el premio mayor es de 1.600 millones de colones por emisión.

Si usted quiere comprar para este sorteo, la fracción tiene un valor de 2.000 colones y el entero, de 40 fracciones, 80.000 colones.

El premio mayor del sorteo extraordinario de Consolación 1 es de 400 millones de colones por emisión.

Para este juego, la fracción tiene un costo de 2.000 colones y el entero, de 10 fracciones, 20.000 colones.

Por otra parte, el premio mayor de la Consolación 2 es de 300 millones por emisión.

La fracción tiene un valor de 1.500 colones y el entero, de 10 fracciones, 15.000 colones.

La JPS realizará la Lotería extraordinaria de Navidad el domingo 14 de diciembre. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Gordo navideño, venta no calienta)

El premio mayor del sorteo de Chances que se realizará este martes 2 de diciembre es de 160 millones de colones en total, es decir, 80 millones por emisión.

En el sorteo extraordinario de Vacunación, el premio mayor es de 150 millones de colones por emisión.

Usted puede comprar su número favorito o de suerte a través de los chanceros o los puestos de la JPS. Incluso, puede adquirir el número en el sitio web de la Junta.

