Primer costarricense en viajar en el avión papal revela lo que le dijo a León XIV

Por más de diez años, Jovel Eduardo Álvarez Solís ha cargado una cámara en los lugares más inesperados del planeta, pero jamás imaginó que uno de esos caminos lo llevaría directo al interior del avión papal, donde se convirtió en el primer costarricense en la historia en viajar junto a un papa, en este caso León XIV.

Y aunque lleva rato viviendo fuera de Costa Rica, su corazón sigue siendo tan costarricense como el café, un buen gallopinto o una sabrosa olla de carne.

Viajó rumbo a Turquía (el pasado jueves 27 de noviembre), país que forma parte de la primera gira internacional de León XIV desde que fue elegido en mayo pasado.

Jovel Álvarez, de Alajuela, hizo historia como el primer costarricense en viajar en el avión papal junto al Papa León XIV. Esta foto la tomó él mismo. (Cortesía/Cortesía)

En el vuelo iban comunicadores de distintos países y el equipo de seguridad del sumo pontífice.

“No dormí… tenía demasiadas ansias”

Nosotros contactamos a Jovel para que nos contara qué se siente y cómo se vive andar en el mismo avión con el papa y le dijo a La Teja que la noche anterior al viaje no pegó los ojos.

LEA MÁS: León XIV inició su primer viaje como papa: “Lo esperaba con mucha ilusión”

Las emociones, el temor a un fallo técnico a la hora buena, la enorme responsabilidad y la consciencia de estar a punto de enfrentar uno de los momentos más importantes de su carrera, se le revolvieron en el pecho.

“Fue muy emocionante, no dormí la noche anterior porque tenía muchas ansias. Era un trabajo completamente nuevo, no sabía cómo era grabar dentro de un avión y me preocupaba que algo fallara. Tenía mucho estrés, pero cuando llegó el papa todo fluyó. En ese momento se me bajaron los nervios”, nos cuenta.

Jovel viajó como camarógrafo de Televisa México, acompañando a la legendaria corresponsal Valentina Lasdracki, quien suma 163 viajes papales.

El tico trabajó como camarógrafo de Televisa México y acompañó a la corresponsal Valentina Alazraki. (Cortesía/Cortesía)

Él, que ha cubierto guerras, canonizaciones, crisis políticas y cónclaves, sabía que este vuelo tenía un peso especial, no solo profesional, sino espiritual.

“Para mí es un honor enorme vivir esto. Jamás imaginé que sería el primer costarricense en subir al avión papal y todavía me cuesta creerlo”, dice todavía con mezcla de asombro y felicidad.

Conectó con el papa

Al saludar al santo padre, Jovel soltó una frase que luego hizo eco en redes. Lo hizo desde la admiración, la fe y la certeza de que el papa se expresa de forma mucho más cálida y espontánea cuando usa el español.

LEA MÁS: Papa León XIV sorprende al revelar sus películas favoritas: una es increíblemente bella

“Yo estoy convencido de que el papa, al haber tenido una experiencia pastoral en América Latina, se desenvuelve mejor improvisando en español. Por eso humildemente lo animé a no tener miedo de hablarlo. Lo más bonito que hemos visto de este papa casi siempre es en español y son los clips que se vuelven virales”.

La sonrisa que le regaló León XIV lo marcará para siempre. Fue un instante breve, pero tuvo toda la fuerza de un encuentro sincero.

A pesar de vivir fuera de Costa Rica por más de diez años, Jovel asegura que su amor por la patria sigue intacto. (Cortesía/Cortesía)

Durante el vuelo a Turquía, el obispo de Roma decidió caminar por el pasillo del avión y saludar uno a uno a los pasajeros. Cuando llegó hasta el alajuelense, éste le dijo: “A los católicos y a los medios nos encanta escucharlo hablar español. Ojalá se repita más”.

El regalo de la virgencita

Jovel también le habló al papa sobre el cuadro de la virgen de Guadalupe que Valentina le regaló. Él mismo coordinó la elaboración del obsequio y se lo comentó con orgullo.

LEA MÁS: Así fue el milagro a la joven de Costa Rica por el que hicieron santo a Carlo Acutis

“Le dije quiénes lo habían hecho con mucho cariño. Fue un momento muy especial porque la virgen de Guadalupe tiene un significado enorme en México y en América Latina”. Directamente le dijo al papa que “ese ícono de la Virgen de Guadalupe lo hizo una familia misionera en Chipre para usted”.

Costa Rica siempre en la maleta

El alajuelense salió del país hace una década. Estudió periodismo en México, trabajó en Venezuela, vivió en Portugal y más tarde se movió al Medio Oriente, desde donde cubrió conflictos de altísimo riesgo.

Este año llegó al Vaticano para colaborar con Telenoticias en temas como el cónclave, la guerra entre Irán e Israel y la canonización de Carlo Acutis.

Antes del viaje, el periodista investigó archivos y consultó a especialistas para confirmar que ningún otro tico lo había hecho antes. (Cortesía/Cortesía)

“A pesar de tantos años fuera, me encanta Costa Rica y le agradezco muchísimo a Teletica la oportunidad de poder informar a mi país desde lejos. Es un regalo muy bonito”.

LEA MÁS: Papa León XIV dijo un par de frases que no caerán muy bien a los “provida”

Investigador al fin, antes del vuelo buscó en archivos, preguntó a periodistas, consultó a gente de iglesia y hasta a funcionarios de la época de san Juan Pablo II, para ver si algún tico había viajado en aquel histórico vuelo de 1983 cuando el polaco visitó Costa Rica.

“Yo no hago periodismo pensando en romper barreras, pero sí siento que esto es un regalo que Dios me tenía preparado”.

Esto le dijo periodista tico al papa León XIV

Hoy, aquel muchacho que llegó a los 17 años al Vaticano para cubrir la canonización de Juan Pablo II, regresa convertido en un profesional que ha recorrido el mundo llevando historias… y ahora suma una que jamás olvidará.

Escribió un libro sobre sus vivencias en Venezuela que se llama "Relatos de un país perdido". (Cortesía/Cortesía)

Un alajuelense, un periodista, un creyente. Y a partir de ahora, el primer periodista costarricense en volar con el Papa.