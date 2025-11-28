Corresponsal de Telenoticias sorprende con lo que le dijo al papa en pleno vuelo a Turquía

El periodista Jovel Álvarez, corresponsal de Telenoticias en el Vaticano, vivió este jueves uno de los momentos más importantes de su carrera al convertirse en el primer costarricense en viajar en el avión papal. Y no solo eso: también sorprendió al papa León XIV con un mensaje que llamó poderosamente la atención.

Jovel Álvarez viajó en el avión papal este jueves marcando historia. Fotografía: Instagram Jovel Álvarez. (Instagram/Instagram)

Primer tico en volar con el papa

Álvarez viajó rumbo a Turquía, país que forma parte de la primera gira internacional de León XIV desde que fue elegido en mayo pasado. En el vuelo iban comunicadores de distintos países y el equipo de seguridad del sumo pontífice.

En un momento del trayecto, el papa decidió caminar por el pasillo del avión y saludar uno a uno a los pasajeros. Cuando llegó hasta el alajuelense, ocurrió el singular comentario.

El mensaje que sorprendió al papa León XIV

“A los católicos y a los medios nos encanta escucharlo hablar español. Ojalá se repita más”, le dijo Álvarez al papa mientras se daban la mano.

El periodista también insinuó que le había llevado un regalo especial, explicándole su origen.

“Ese ícono de la Virgen de Guadalupe lo hizo una familia misionera en Chipre para usted”, agregó.

El tico que se ganó la confianza informativa

Jovel Álvarez tomó mucha notoriedad en Costa Rica en los últimos meses, ya que empezó a salir en canal 7 con más frecuencia desde que el papa Francisco murió hasta la elección de León XIV. Él ofrecía reportes en vivo desde Roma para Telenoticias.

Además, recientemente, informó para Telenoticias desde Israel, cubriendo la guerra entre ese país y Palestina, lo que terminó de posicionarlo como una de las caras fuertes del medio en temas internacionales.

