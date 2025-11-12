Papa León XIV sorprende al revelar sus películas favoritas: una es increíblemente bella

El papa León XIV compartió una faceta más personal al enumerar sus cuatro películas favoritas, justo antes de un encuentro especial con figuras de Hollywood y directores ganadores del Óscar en el Vaticano.

El papa León XIV mencionó “La vida es bella” entre sus películas favoritas, destacando su mensaje de esperanza y fe. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)

Entre las cintas elegidas destacó el clásico de 1946 “¡Qué bello es vivir!”, dirigido por Frank Capra y protagonizado por James Stewart.

En esta historia, un ángel desciende para ayudar a un hombre en crisis, un mensaje que, según el pontífice, refleja la importancia de la esperanza y la solidaridad.

Clásicos con valores humanos

El papa también mencionó el musical “La novicia rebelde” (1965), dirigido por Robert Wise, así como el drama “Gente corriente” (1980) de Robert Redford. Ambas películas, según se informó, son valoradas por su profundidad emocional y su mirada sobre los vínculos familiares.

Completando su lista, León XIV eligió “La vida es bella” (1997), la premiada cinta de Roberto Benigni que narra cómo un padre intenta proteger la inocencia de su hijo en medio del horror de un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.

Encuentro con estrellas de Hollywood

El Vaticano explicó que el papa seleccionó estas producciones por su significado personal y su mensaje de humanidad. León XIV, de 70 años, recibirá este sábado en audiencia especial a reconocidos actores como Cate Blanchett, Viggo Mortensen, Dave Franco, Chris Pine y Monica Bellucci.

También participarán cineastas de renombre, entre ellos Spike Lee, George Miller, Judd Apatow y Giuseppe Tornatore. Según un comunicado oficial, el encuentro busca “profundizar el diálogo entre la Iglesia y el mundo del cine, explorando cómo la creatividad artística puede servir a la promoción de los valores humanos”.

El Vaticano acogerá un encuentro entre el papa León XIV y reconocidos actores de Hollywood. AFP (-/AFP)

El evento forma parte de las actividades del Año Santo impulsado por el Vaticano, una celebración que invita a reflexionar sobre la fe, el arte y la cultura contemporánea.

