MOPT anuncia un cambio importante en la ruta 27 por el feriado del 1° de diciembre

¿Va a la playa o a las montañas este fin de semana? El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que aplicará la reversibilidad en la ruta nacional 27 (San José-Caldera) por motivo del feriado por el Día de la Abolición del Ejército de este 1° de diciembre.

Así que, si usted regresa a San José el mismo lunes 1° de diciembre, el carril contrario estará habilitado para todos los vacacionistas que vuelven a sus casas desde el Pacífico.

LEA MÁS: Educadores marcharán este 26 de noviembre: esto dijo el MEP sobre sus exigencias

Esta medida se aplicará en todos los carriles disponibles entre Pozón y el peaje del cruce a Ciudad Colón, unos 47 kilómetros, en un horario de 2 p.m. a 6 p.m.

Las autoridades indicaron que la circulación en el sentido contrario, hacia el Pacífico, se suspenderá entre la 1 p.m. y las 7 p.m. para prevenir accidentes.

El lunes 1 de diciembre se aplicará la reversibilidad en la ruta 27. (MOPT/MOPT)

Además, solicitaron a los conductores transitar por esta ruta a la velocidad máxima permitida de 60 km/h.

Se suspenderá la restricción vehicular

El MOPT también informó que el lunes 1° de diciembre no habrá restricción vehicular por el feriado que conmemora la Abolición del Ejército.

LEA MÁS: ¿Salió su número? Resultados del sorteo de Chances de la JPS

“Celebrar que vivimos en paz, en democracia y sin militares, durante el día festivo de la Abolición del Ejército, traerá la desaplicación de la restricción vehicular por placas este lunes 1° de diciembre”, dijo el ministerio.

“Así, para quienes tendrán un fin de semana largo de tres días, comenzando el sábado 29 de noviembre, podrán extender su descanso hasta el lunes transitando sin limitaciones de placa en la capital. Y quienes deban trabajar ese día, podrán circular con su vehículo sin temor a una multa por restricción”, añadió.

El MOPT informó que no aplicará la restricción vehicular el lunes 1 de diciembre. Esta medida se retomará el martes 2 de diciembre. (MOPT/MOPT)

La restricción vehicular volverá a aplicarse el martes 2 de diciembre para las placas finalizadas en 3 o en 4.

Esta medida se fija en todo el anillo de Circunvalación, excepto en el tramo nuevo entre La Uruca y el cruce de Calle Blancos, de lunes a viernes, de 6 a.m. a 7 p.m., iniciando los lunes con las placas finalizadas en 1 o en 2 y finalizando con las que terminan en 9 o en 0.

LEA MÁS: Integrante de Pueblo Soberano que dio charla ilegal en colegio reveló cual dirigente del partido lo autorizó