¿Salió su número? Resultados del sorteo de Chances de la JPS

La Junta de Protección Social (JPS) reveló los números ganadores del sorteo de Chances este martes 25 de noviembre.

El sorteo se realizó a las 7:30 p.m. Las tómbolas giraron, de las cuales salieron las bolas con diferentes números para cada uno de los tres premios.

Estas son las combinaciones que salieron de las tómbolas:

Premio mayor: 91, serie 564

Segundo premio: 57, serie 319

Tercer premio: 35, serie 234

Si usted resultó ganador, aproveche a reclamar su premio. Recuerde que el premio mayor es de 160 millones en total, es decir, 80 millones de colones por emisión.

El segundo premio es de 25 millones de colones por emisión y el tercero, de 7 millones de colones por emisión.

¿Dónde se puede reclamar el premio?

El premio lo puede reclamar en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica.

Si compró el número en línea, el dinero le llegará a su cuenta bancaria que registró en la plataforma de la JPS.

La JPS realizó este martes 25 de noviembre el sorteo de Chances. Si usted no resultó ganador, puede probar su suerte otra vez el viernes 28 de noviembre. (Captura de pantalla)

Este viernes 28 de noviembre se realizará otro sorteo de Chances, así que, si usted no resultó ganador este martes, puede probar su suerte otra vez.

La fracción tiene un monto de 1.500 colones y el entero, de 5 fracciones, 7.500 colones.

