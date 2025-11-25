Este martes se dio a conocer el despido el gerente general del Instituto Nacional de Seguros (INS), Luis Fernando Monge.

La institución confirmó la salida de Monge y explicó que la decisión se fundamenta en la necesidad de adaptar la empresa a las exigencias actuales del mercado de seguros, caracterizado por una creciente competitividad y constantes desafíos.

Despiden al gerente general del INS, Luis Fernando Monge. (Alonso Tenorio)

“La coyuntura actual demanda mayor orientación técnica y comercial, capaz de impulsar la eficiencia operativa y una visión integral que abarque tanto los resultados financieros como los técnicos comerciales, situación que ha sido requerida también por la propia Superintendencia General de Seguros.

“La Junta Directiva concluye que es indispensable un cambio en la Gerencia para responder de manera más efectiva a los retos presentes y futuros, garantizando así la evolución y competitividad del INS”, detalló el INS.

De momento no se tiene conocimiento de quién ocupará el cargo de Monge.

“Respecto al nuevo gerente, se estarán realizando los análisis de idoneidad según el Reglamento sobre Idoneidad y desempeño de los miembros del Órgano de Dirección y de la Alta Gerencia de entidades y empresas supervisadas, esperamos en los próximos días realizar un nombramiento interino, mientras se tramita el concurso correspondiente para el nombramiento permanente”, explicó la entidad.

Hace cuatro años despidieron al gerente anterior por cambios estratégicos

Luis Fernando Monge fue nombrado como gerente en julio de 2021, cuando la Junta Directiva del INS tomó la decisión de despedir al gerente anterior, Luis Fernando Campos, argumentando cambios estratégicos.

Monge es máster en Administración de Negocios con mención en gerencia financiera y licenciado en Administración de Negocios con énfasis en contaduría pública; además de funcionario del INS desde febrero del 2015.