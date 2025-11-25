Usar el celular mientras conduce puede salir caro: estas son las multas

¿Es usted de los que revisa el celular mientras conduce? Pues puede meterse en problemas, porque el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) recordó a los conductores que podrían enfrentarse a una sanción si lo hace.

La multa tiene un monto de 123.000 colones si usa el celular mientras espera la luz verde del semáforo o está en un alto esperando para continuar.

Si usted quiere revisar el celular, se recomienda estacionarse a la orilla de la carretera para hacerlo. De esta forma, puede evitar incidentes en la vía.

El MOPT recordó a los conductores que pueden ser sancionados si revisan el celular mientras conducen. (Alonso /Cortesía)

Otras sanciones

El MOPT también recordó que se aplican sanciones por otros motivos; por ejemplo, el exceso de velocidad.

Si usted conduce a más de 120 km/h, puede enfrentarse a una multa de 364.000 colones y una acumulación de 6 puntos en su licencia.

También se aplica una sanción si conduce a más de 40 km/h por encima del límite máximo; en este caso puede obtener una multa de 246.000 colones y una acumulación de 4 puntos.

Por otra parte, si conduce a más de 25 km/h frente a escuelas, puede recibir una multa de 123.000 colones. Este monto también se aplica si conduce a más de 30 km/h por encima del límite máximo.

El MOPT puede sancionar a conductores por exceso de velocidad. (MOPT/MOPT)

El conductor puede obtener una multa de 61.000 colones si conduce a más de 20 km/h por encima del límite máximo.

