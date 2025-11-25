Nacional

Usar el celular mientras conduce puede salir caro: estas son las multas

El MOPT advierte sobre las sanciones por distracciones al volante y por exceder los límites de velocidad

Por Ingrid Hidalgo

¿Es usted de los que revisa el celular mientras conduce? Pues puede meterse en problemas, porque el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) recordó a los conductores que podrían enfrentarse a una sanción si lo hace.

La multa tiene un monto de 123.000 colones si usa el celular mientras espera la luz verde del semáforo o está en un alto esperando para continuar.

Si usted quiere revisar el celular, se recomienda estacionarse a la orilla de la carretera para hacerlo. De esta forma, puede evitar incidentes en la vía.

La marcha de agricultores este 11 de noviembre afectó el ingreso de vehículos procedentes de Cartago a la altura de Curridabat. Fotografía:
El MOPT recordó a los conductores que pueden ser sancionados si revisan el celular mientras conducen. (Alonso /Cortesía)

Otras sanciones

El MOPT también recordó que se aplican sanciones por otros motivos; por ejemplo, el exceso de velocidad.

Si usted conduce a más de 120 km/h, puede enfrentarse a una multa de 364.000 colones y una acumulación de 6 puntos en su licencia.

También se aplica una sanción si conduce a más de 40 km/h por encima del límite máximo; en este caso puede obtener una multa de 246.000 colones y una acumulación de 4 puntos.

Por otra parte, si conduce a más de 25 km/h frente a escuelas, puede recibir una multa de 123.000 colones. Este monto también se aplica si conduce a más de 30 km/h por encima del límite máximo.

El MOPT ha detectado a conductores que han viajado a altas velocidades, por encima del límite establecido, por lo que han sido sanciones con una multa y acumulación de puntos en la licencia.
El MOPT puede sancionar a conductores por exceso de velocidad. (MOPT/MOPT)

El conductor puede obtener una multa de 61.000 colones si conduce a más de 20 km/h por encima del límite máximo.

Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

